Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (9.09 - 15.09)

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 9 по 15 сентября 2019 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

ТОП-ЗАПРОСЫ

09.09.2019 - 15.09.2019

Україна Нігерія

Сборная Украины в товарищеском поединке встречалась со сборной Нигерии. Матч проходил на стадионе "Днепр-Арена".

Сине-желтые в экспериментальном составе разошлись миром с одной из лучших сборных Африки.

Айфон 11

10 сентября прошла ежегодная осенняя презентация Apple 2019, где было представлено ряд новинок компании.

iPhone 11 получил двойную камеру, одна из которых - ультраширокоугольная. А также ночной режим, который так ждали фанаты "яблочных" смартфонов.

ГДЗ математика

Крепостная 2 сезон

11 вересня свято

Заворотнюк

Ганс Крістіан Грам

Шахтер Заря

Кайдашева сім'я скорочено

Капитанша 2

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

Анастасия Заворотнюк

Прогноз врачей Анастасии Заворотнюк крайне печальный.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк сейчас находится в крайне сложном состоянии.

Ганс Кристиан Грам

Билли Айлиш

Михаэль Шумахер

Михаэль Шумахер покинул парижскую клинику имени Жоржа Помпиду.

Шумахера доставили в клинику в понедельник, 9 сентября. Во вторник бывший спортсмен прошел лечебные процедуры, а в ночь со среды на четверг покинул пределы Франции.

Мила Кунис

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

Оно 2

"Оно" 2: жуткий клоун возвращается (Трейлер).

Друзья из Клуба Неудачников надеялись, что злой клоун не вернется через 27 лет. А мы, зрители, надеялись, что культовую историю Стивена Кинга не испортят плохой экранизацией.

Стриптизерши

Однажды в Голливуде

Заборонений

Человек-паук: Вдали от дома

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

Крепостная 2

Капитанша 2 сезон

Жуки

Психологини 2 сезон

Острые козырьки

ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ

Танці з зірками 2019

15 сентября, в 21:00 на телеканале "1+1" телезрители увидели четвертый эфир популярного проекта "Танці з зірками 2019".

Четвертый выпуск "Танцев со звездами" прошел по теме "Вечер любви".

На этот раз в зоне риска оказались Надежда Матвеева и Валерий Шохин, а также Елена Кравец и Максим Леонов. Однако, меньше голосов получила первая пара, поэтому оставляет шоу Надежда Матвеева и Валерий Шохин.

Топ-модель по-українськи

Зважені та щасливі 9 сезон

МастерШеф 2019

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