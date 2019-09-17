Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (9.09 - 15.09)

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.
ТОП-ЗАПРОСЫ
09.09.2019 - 15.09.2019
Україна Нігерія
Сборная Украины в товарищеском поединке встречалась со сборной Нигерии. Матч проходил на стадионе "Днепр-Арена".
Сине-желтые в экспериментальном составе разошлись миром с одной из лучших сборных Африки.
Айфон 11
10 сентября прошла ежегодная осенняя презентация Apple 2019, где было представлено ряд новинок компании.
iPhone 11 получил двойную камеру, одна из которых - ультраширокоугольная. А также ночной режим, который так ждали фанаты "яблочных" смартфонов.
ГДЗ математика
Крепостная 2 сезон
11 вересня свято
Заворотнюк
Ганс Крістіан Грам
Шахтер Заря
Кайдашева сім'я скорочено
Капитанша 2
ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ
Анастасия Заворотнюк
Прогноз врачей Анастасии Заворотнюк крайне печальный.
Российская актриса Анастасия Заворотнюк сейчас находится в крайне сложном состоянии.
Ганс Кристиан Грам
Билли Айлиш
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер покинул парижскую клинику имени Жоржа Помпиду.
Шумахера доставили в клинику в понедельник, 9 сентября. Во вторник бывший спортсмен прошел лечебные процедуры, а в ночь со среды на четверг покинул пределы Франции.
Мила Кунис
ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ
Оно 2
"Оно" 2: жуткий клоун возвращается (Трейлер).
Друзья из Клуба Неудачников надеялись, что злой клоун не вернется через 27 лет. А мы, зрители, надеялись, что культовую историю Стивена Кинга не испортят плохой экранизацией.
Стриптизерши
Однажды в Голливуде
Заборонений
Человек-паук: Вдали от дома
ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ
Крепостная 2
Капитанша 2 сезон
Жуки
Психологини 2 сезон
Острые козырьки
ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ
Танці з зірками 2019
15 сентября, в 21:00 на телеканале "1+1" телезрители увидели четвертый эфир популярного проекта "Танці з зірками 2019".
Четвертый выпуск "Танцев со звездами" прошел по теме "Вечер любви".
На этот раз в зоне риска оказались Надежда Матвеева и Валерий Шохин, а также Елена Кравец и Максим Леонов. Однако, меньше голосов получила первая пара, поэтому оставляет шоу Надежда Матвеева и Валерий Шохин.
Топ-модель по-українськи
Зважені та щасливі 9 сезон
МастерШеф 2019
X Фактор
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