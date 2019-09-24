Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.09 - 22.09)

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 16 по 22 сентября 2019 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

16.09.2019 - 22.09.2019

Динамо Мальме

Киевское Динамо с трудом, но все же победило Мальме в стартовом матче Лиги Европы.

Динамо с победы стартовало в Лиге Европы: единственный гол в матче забил Буяльский (Видео)

Анастасия Заворотнюк сегодня

Появились новые подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк.

На одной из российских телепрограмм, посвященных актрисе Анастасии Заворотнюк, ее друг, популярный ведущий Сергей Майоров рассказал, что звезда ситкома "Моя прекрасная няня" перенесла сложную операцию, после которой врачи надеяться на улучшение здоровья актрисы.

Мост метро

Правоохранители задержали мужчину, угрожавшего подорвать Мост метро в Киеве.

Этого мужчину зовут Алексей Белько, он уроженец пгт Форос, Крым. Белько, угрожавший взорвать мост в Киеве, был задержан в ходе совместной операции отрядов "Альфа" и "Корд", сообщил источник в правоохранительных органах.

Шахтер Ман Сити

Крепостная 2 сезон

Михайлове чудо

19 сентября православные отмечают праздник – Михайлово чудо в честь архангела Михаила.

Михайлово Чудо 2019: оригинальные поздравления в прозе и открытки

Переводчик украинский

БиБи Кинг

Лига Европы

Ворскла Динамо Киев

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Павел Устинов

Джоуи Триббиани

Валерия Гонтарева

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Оно 2

"Оно" 2: жуткий клоун возвращается (Видео)

Оно понравилось и зрителям, и критикам, поэтому все с нетерпением ждали продолжения.

Стриптизерши

Охотники за привидениями

Однажды в Голливуде

Заборонений

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

Крепостная 2

Наречена зі Стамбула

Жуки

Капитанша 2 сезон

Клятва

ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ

Танці з зірками 2019

22 сентября, в Украине состоялся 5 выпуск развлекательного проекта "Танцы со звездами 2019".

Незадолго до 5 выпуска шоу организаторы проекта сообщили, что темой вечера стал "Год, который изменил жизнь". Перед выступлениями участники поделились своими воспоминаниями, многие из которых до сих пор не появлялись в СМИ. Во время выступлений эти истории были воплощены в постановки каждого из танцов, которые покорили не только зрителей в зале, но и звездных судей.

Топ-модель по-українськи

Дом 2

Екси 2

МастерШеф 2019

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