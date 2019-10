Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (23.09 - 29.09)

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 23 по 29 сентября 2019 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

ТОП-ЗАПРОСЫ

23.09.2019 - 29.09.2019

Осеннее равноденствие

День осеннего равноденствия с древнейших времен считали особым и магическим. В 2019 году это событие произошло 23 сентября.

27 вересня свято

День вихователя

День учителя 2019

Заворотнюк сегодня

Грета Тунберг

Симпсоны еще раз предсказали будущее в мультипликационном сериале "Симпсоны" в 2007 года. В оной из серий культового мультика Лиза Симпсон произнесла почти такую же речь об изменении климата, что и Грета Тунберг.

В понедельник (23 сентября) Тунберг произнесла волнующую речь в ООН, где она призвала мировых лидеров покончить с бездействие в отношении изменения климата.

You look like

Айфон 11

iPhone 11 Pro Max испытали на прочность

Крепостная

Звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная стала мамой

Наталья Дорошенко по сериалу, а в жизни Анна Сагайдачная сумела скрывать свою беременность на протяжении всего срока.

Актриса призналась, что стала мамой уже после того, как родила сыночка Тимура. Для Анны малыш - первенец.

Жуки

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

Анастасия Заворотнюк

Популярная актриса сериала "Моя прекрасная няня", у которой диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга, сейчас находится в Центре лучевой диагностики частной клиники в Москве.

На данный момент известно, что к палате Анастасии Заворотнюк приходил нотариус, который по сообщениям инсайдеров составлял завещание для актрисы.

Грета Тунберг

Марк Захаров

Владимир Зеленский

Жак Ширак

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

Оно 2

Человек-паук: Вдали от дома

Форсаж: Хоббс и Шоу

Однажды в Голливуде

Король Лев 2019

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

Крепостная 2

Жуки

Острые козырьки

Виражи судьбы

Сильная слабая женщина

ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ

Топ-модель по-українськи

Танці з зірками 2019

Дом 2

Дизель шоу

МастерШеф 2019