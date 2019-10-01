Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (23.09 - 29.09)

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ТОП-ЗАПРОСЫ
23.09.2019 - 29.09.2019
Осеннее равноденствие
День осеннего равноденствия с древнейших времен считали особым и магическим. В 2019 году это событие произошло 23 сентября.
27 вересня свято
День вихователя
День учителя 2019
Заворотнюк сегодня
Грета Тунберг
Симпсоны еще раз предсказали будущее в мультипликационном сериале "Симпсоны" в 2007 года. В оной из серий культового мультика Лиза Симпсон произнесла почти такую же речь об изменении климата, что и Грета Тунберг.
В понедельник (23 сентября) Тунберг произнесла волнующую речь в ООН, где она призвала мировых лидеров покончить с бездействие в отношении изменения климата.
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Крепостная
Звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная стала мамой
Наталья Дорошенко по сериалу, а в жизни Анна Сагайдачная сумела скрывать свою беременность на протяжении всего срока.
Актриса призналась, что стала мамой уже после того, как родила сыночка Тимура. Для Анны малыш - первенец.
Жуки
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Анастасия Заворотнюк
Популярная актриса сериала "Моя прекрасная няня", у которой диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга, сейчас находится в Центре лучевой диагностики частной клиники в Москве.
На данный момент известно, что к палате Анастасии Заворотнюк приходил нотариус, который по сообщениям инсайдеров составлял завещание для актрисы.
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