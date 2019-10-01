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Среда, 02.10.2019
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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (23.09 - 29.09)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (23.09 - 29.09)
14:46 Вт, 1 Октябрь 2019 Телеграф Телеграф

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 23 по 29 сентября 2019 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

ТОП-ЗАПРОСЫ

23.09.2019 - 29.09.2019

Осеннее равноденствие

День осеннего равноденствия с древнейших времен считали особым и магическим. В 2019 году это событие произошло 23 сентября.

27 вересня свято

День вихователя

День учителя 2019

Заворотнюк сегодня

Грета Тунберг

Симпсоны еще раз предсказали будущее в мультипликационном сериале "Симпсоны" в 2007 года. В оной из серий культового мультика Лиза Симпсон произнесла почти такую же речь об изменении климата, что и Грета Тунберг.

В понедельник (23 сентября) Тунберг произнесла волнующую речь в ООН, где она призвала мировых лидеров покончить с бездействие в отношении изменения климата.

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Крепостная

Звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная стала мамой

Наталья Дорошенко по сериалу, а в жизни Анна Сагайдачная сумела скрывать свою беременность на протяжении всего срока.

Актриса призналась, что стала мамой уже после того, как родила сыночка Тимура. Для Анны малыш - первенец.

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Анастасия Заворотнюк

Популярная актриса сериала "Моя прекрасная няня", у которой диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга, сейчас находится в Центре лучевой диагностики частной клиники в Москве.

На данный момент известно, что к палате Анастасии Заворотнюк приходил нотариус, который по сообщениям инсайдеров составлял завещание для актрисы.

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Все по теме:

Google, Гугл, Тренды, Гугл тренды, Оно-2, Крепостная, Айфон 11, Осеннее равноденствие.
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