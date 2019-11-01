Газ, таможня и водительские права: чего ждать украинцам в ноябре

Новости Украины:О каких изменениях украинцам следует знать в последней месяц осени и к чему готовиться.

С 1 ноября в Украине произойдет немало изменений, которые коснутся многих граждан. Украинским водителям разрешат показывать права просто со смартфона, а в Киеве ограничат максимальную скорость.

Правительство пообещало запустить обновленную таможню, а для промышленности изменится цена на газ.

Цена на газ

С 1 ноября повышается цена на газ для промышленных потребителей - в ноябре они вырастут на 18,4-19,6%. В зависимости от объемов закупки и условий оплаты, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5 861 – 6 463 грн за тысячу кубометров.

Новая таможня

Как пообещал премьер-министр Гончарук, с 1 ноября в Украине заработает обновленная таможня.

"Мы надеемся, что с 1 ноября мы запустим новую таможню, и вы почувствуете изменения. Сейчас на таможне до сих пор работают коррупционеры, мы об этом знаем", - рассказал он.

Водительские права

С ноября ожидаются е-удостоверения и е-технические паспорта. Их будут создавать с помощью мобильного приложения – но лишь по документам современного образца.

По задумке, электронные копии водительских прав и техпаспортов будут иметь такую же юридическую силу, что и пластиковые оригиналы.

Так что брать с собой в поездку оригиналы будет необязательно.

При этом водительские права нового образца Украина уже ввела: еще до ноября украинские водители уже начали получать новые права, то есть с указанием группы крови и резус-фактора.

Ограничение скорости

1 ноября в Киеве снова начинает действовать ограничение на максимальную разрешенную скорость в 50 км/час. Известно, что согласно правилам дорожного движения в населенных пунктах действует ограничение скорости в 50 км/ч, но в некоторых случаях местная власть устанавливает исключения. Теперь эти исключения будут упразднены.

Запрет на вылов рыбы

В ряде областей Украины с 1 ноября 2019 года начинается осенне-зимний запрет на лов рыбы в зимовальных ямах. Он продлится вплоть до начала весенне-летнего запрета на период нереста водных биоресурсов в 2020 году.

Строительные нормы

С 1 ноября в Украине заработают обновленные Государственно-строительные нормы по проектированию учреждений культуры. Новыми нормами установлено расчет количества мест в зрительных залах учреждений культуры, предназначенные для людей с инвалидностью, передвигающихся на креслах колесных – 1-1,5% мест от общей вместимости зала, но не менее 2 мест. Такие места следует предусматривать в первом или последнем рядах партера или ложи и размещать на плоском участке пола.

Кроме этого, с авансцены, кроме 2 ступеней-лестницы, необходимо предусматривать пандус или вертикальный подъемник для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения, что ведут к проходам в зале. Для людей с нарушениями слуха в зрительных залах, аудиториях, лекционных залах, читальных залах библиотек предусмотрена система усиления звука индивидуального или коллективного пользования.

Для людей с нарушениями зрения должна быть обеспечена необходимая тактильная и визуальная информация. В помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров допускается использовать другие компенсирующие мероприятия. Например, аудиоуказатели.

Еще один безвиз

Соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Доминикой вступает в силу 13 ноября, о чем ранее заявил секретарь МИД Андрей Заяц. Договор предусматривает обоюдные безвизовые путешествия с любой целью въезда на срок до 90 дней на протяжении 180 дней.

А также бесплатные долгосрочные визы для пребывания в странах свыше 90 дней.

Погода в ноября

По прогнозам метеорологов, первые ноябрьские дни будут солнечными, а не облачными. Однако с 5 по 10 ноября прогнозируются дожди, возможны осадки мокрого снега. Первые признаки зимы, то есть снегопады, могут появиться после 20-го ноября.

В ноябре нас ждут заморозки ночью, утром, и локально днём. Солнечных дней будет немного меньше, чем в сентябре или октябре, но это неудивительно, ведь зима приближается. Прогнозируется порывистый ветер.

Согласно долгосрочным прогнозам, температура в первой половине ноября ожидается в среднем между +5…+9º. Снижение до +1…+6º можно ожидать во второй половине месяца.

Первая неделя ноября будет самой приятной, на второй и третьей неделе температура понизится. Последние дни месяца будут по-настоящему зимними, ночью и утром температура не будет превышать около -3…-2°.

Европейские климатологи считают, что температура воздуха в ноябре этого года будет выше многолетней нормы. Конечно, это не означает, что весь месяц будет очень теплым. Прохладные периоды с морозами и снегопадом также вероятны.