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Среда, 20.11.2019
Приостановка выплат больничных: в Минсоцполитики опровергли информацию
Приостановка выплат больничных: в Минсоцполитики опровергли информацию
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Приостановка выплат больничных: в Минсоцполитики опровергли информацию

Приостановка выплат больничных: в Минсоцполитики опровергли информацию
21:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министерство социальной политики Украины опровергло сообщение о приостановлении выплат больничных.

Министерство социальной политики Украины опровергло информацию о том, что Фонд социального страхования Украины прекратит выплаты больничных и пособий по беременности и родам.

"Сегодня в медиа распространили информацию о якобы приостановке финансирования выплат больничных, в связи с беременностью и родами и т.д Фондом социального страхования Украины. Сообщаем, что это не соответствует действительности. На сегодня остатки на счете Фонда составляют 429.4 млн грн, что является достаточным для проведения необходимых выплат в текущем месяце. Более того, поступления в Фонд формируются ежедневно по уплате единого социального взноса работодателями", - указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой министерства.

В Минсоцполитики сообщают, что руководитель Фонда Евгений Баженков, на прошлой неделе восстановленный в должности Печерским судом Киева и зарегистрированный государственным регистратором в тот же день до получения полного текста судебного решения, приостановил выплаты.

"Министерство социальной политики считает эту ситуацию неприемлемой", - подчеркивается в заявлении.

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18 ноября Минсоцполитики уже обратилось в Министерство юстиции с просьбой отменить действия государственного регистратора касательно регистрации Баженкова как директора исполнительной дирекции Фонда. В министерстве также выражают надежду, что соответствующие органы, которые должны установить правомерность восстановления Баженкова в должности, примут объективное и справедливое решение.

"Минсоцполитики приложит все усилия для скорейшего разрешения ситуации и гарантирует возобновление выплат. Для этого правительством был утвержден состав правительственной стороны правления Фонда, чтобы перевести работу Фонда в правовое поле и избежать подобных манипуляций", - указывается в заявлении.

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Как сообщалось, 20 ноября пресс-служба Фонда социального страхования обнародовала заявление директора исполнительной дирекции Евгения Баженкова, согласно которому запланированные на год расходы по направлению материального обеспечения были исчерпаны 19 ноября, и Фонд не может перечислить средства по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете фонда на 2019 год.

"С сегодняшнего дня мы не имеем права их (средства – Ред.) перечислить до внесения изменений в годовой бюджет", - заявил Баженков.

Как сообщалось, заместитель министра соцполитики Олег Коваль в среду заявил, что ситуация, сложившаяся в Фонде социального страхования, "похожа на рейдерский захват", и обвинил Баженкова в незаконных действиях с имуществом Фонда при содействии госрегистратора.

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Про информации Коваля, госрегистратор незаконно в Едином государственном реестре юридических, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований указал Баженкова руководителем исполнительного Фонда социального страхования, несмотря на то, что полномочия по восстановлению или увольнению директоров исполнительного Фонда принадлежат правлению Фонда соцстрахования.

Вместе с тем, пресс-служба Фонда сообщила, что Печерский райсуд Киева от 8 ноября 2019 отменил постановление правления фонда от 15 мая 2018 года об освобождении директора исполнительной дирекции Фонда соцстрахования Баженкова, он был восстановлен в должности 15 ноября 2019.

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Минсоцполитики, Больничные, Евгений Баженков, ФССУ, Декретные.
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