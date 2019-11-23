Дубилет: Я за свои средства нанял двух охранников

Новости Украины:Дубилет решил сам нанять себе телохранителей вместо госохраны.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет за собственные средства нанял двух охранников.

Об этом он рассказал в интервью на телеканале ZIK, передает УНН.

"Оказывается, что если министр обращается к государственной охране, то это не просто выделить двух человек. Там создается целый департамент. Они собирались восемь человек мне выделить. Я не понимал, что это так серьезно. Я за свои средства нанял двух охранников. Это частные охранники, которые ходят со мной. Я не хотел, чтобы государство тратило лишние ресурсы на меня", - рассказал Дубилет.

Министр также добавил, что публично просил охрану для того, чтобы объяснить, почему у него появится охрана, и есть риски.

"Не было конкретных угроз. Были определенные сигналы о том, что тот же алкоголь, это довольно сложная вещь. Не было конкретного человека, который бы сказал, что "сейчас у тебя будут проблемы". Просто мне сказали: здесь много криминала. Чтобы не было проблем, мы тебе советуем, чтобы у тебя была охрана. Я откровенно скажу, я очень не хотел этого делать, но это был определенный компромисс с моей семьей. Такой был разговор с моей семьей. Я сказал - хорошо, давайте как временное мероприятие", - добавил Дубилет.