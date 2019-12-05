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Директор ГБР является фигурантом ряда уголовных производств

Директор ГБР является фигурантом ряда уголовных производств
16:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Адвокат Головань заявил, что Труба фигурирует или будет фигурировать в шести делах.

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба является или будет в ближайшее время являться фигурантом ряда уголовных производств, заявляет адвокат лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань.

"Должного расследования ждут уголовные производства, участником которых является или скоро будет этот персонаж и его собеседники из опубликованных записей", - написал Головань в своей колонке на сайте "Украинская правда" в четверг, перечислив шесть таких производств.

Он упомянул дело №42019000000001893 от 30.08.2019 по ст.231, ч.2 ст.182 Уголовного кодекса Украины (совершение действий, направленных на получение сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну), открытое из-за незаконного сбора конфиденциальной информации о лице, №12019100100007071 по ч.2 ст.296 УК за нападение 25 июля на машину Порошенко под зданием ГБР, №42019000000002387 по ч.2 ст.387 УК по фактам разглашения данных предварительного расследования, совершенного должностными лицами ГБР и другими лицами.

Адвокат также упоминает дело №42019000000002388 по ч.2 ст.369-2 УК о "возможном получения неправомерной выгоды руководителем ГБР за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства", №42019000000002389 по ч.1 ст.182 УК в связи с незаконным сбором, хранением, использованием и распространением экс-заместителем главы администрации президента времен Виктора Януковича Андреем Портновым конфиденциальной информации о лице, №42019000000002390 по ч.2 ст.163 УК по фактам возможного нарушения тайны переписки, телефонных разговоров, совершенных в отношении государственного деятеля.

"Вопрос репутации ГБР": Труба о расследовании против его близкого соратника

"Нами также представлены в НАБУ и Генеральной прокуратуры заявления относительно опубликованных вероятных разговоров господина директора с господами Богданом (глава Офиса президента Андрей Богдан - ред.) и Смирновым (заместитель Богдана Андрей Смирнов – ред.). НАБУ не слишком настроено расследовать, но никуда не денется", - сообщил Головань.

По его словам, заявления Трубы о подготовке второго проекта подозрения Порошенко является "отчаянием" и напомнил, что тот сам признал, что не является руководителем органа досудебного расследования.

"Полное фиаско Трубы, как руководителя правоохранительного органа - общепризнанный факт... И не о проектах подозрений Роману Трубе сейчас думать, а к допросам готовиться. Возможно с применением любимой игрушки – полиграфа", - написал Головань.

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ГБР, Роман Труба, Игорь Головань.
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