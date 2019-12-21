Судьба Грымчака: экс-замминистра остается под стражей

Новости Украины:ВАКС оставил неизменной меру пресечения бывшему замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку

ВАКС принял решение не менять меру пресечения бывшему замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку и оставить его под стражей. Однако судьи значительно снизили суму залога с почти шести миллионов до чуть менее 2 млн. грн. Об этом говорится на сайте суда

"Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 5 млн 999 тыс 283 гривен до 1 млн 999 тыс 761 гривны" - говорится в сообщении.

Судебное заседание проходило в формате видео конференции, поскольку Грымчак находится в черниговском СИЗО.

Напомним, экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака изменили подозрение.