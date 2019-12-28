Инвесторы прекращают финансирование "theБабель"

Новости Украины:Соучредители и руководители "theБабель" Екатерина Коберник и Глеб Гусев уходят из проекта.

Соучредители и руководители интернет-издания "theБабель" Екатерина Коберник и Глеб Гусев уходят из проекта, потому что инвесторы с нового года прекращают его финансировать.

Об этом Коберник сообщила в Facebook.

"С нового года нынешнего "theБабель" больше не будет. Мы были онлайн год и почти четыре месяца. Еще почти год готовили запуск. Сразу отвечу на вопрос "почему?" — финансирование проекта прекратили. Почему — не знаю. Не спрашивайте в личке, мне ничего не объяснили. Будет ли на этом домене и дальше выходить контент с новой командой — не знаю. Это решат оставшиеся акционеры. Меня и Глеба в их числе не будет", - написала Коберник.

Она подчеркнула, что, по ее мнению, это было одно из лучших общественно-политических СМИ в стране, в котором бережно относились к словам и фактам.

Также она пообещала, что "мы еще выдадим уже готовые неполитические итоги года, возможно, большой текст об очень видном товарище во власти и сделаем заметку с честными ответами на вопросы, которые нам чаще всего задавали — будет забавно".

Общественно-политическое издание "theБабель" начало работу в сентябре 2018 года. Шеф-редактором стала Екатерина Коберник, на тот момент заместитель директора департамента медиа холдинга "1+1 медиа". Главным редактором стал Глеб Гусев.

Как сообщает "Детектор медиа", на тот момент у сайта "theБабель" было четверо акционеров, владевших долями по 25%: исполнительный директор "1+1 медиа" Ярослав Пахольчук, который представлял интересы Игоря Коломойского, генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко, Екатерина Коберник и Глеб Гусев, который мог распределить свою долю между членами редакции.

В августе 2019 года, после избрания народным депутатом, Александр Ткаченко вышел из числа совладельцев ООО "Бабель", а его доля перешла Ярославу Пахольчуку, который стал владельцем 50% компании.

В августе "theБабель" имел конфликт с заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко. Коберник раскрыла, что он был первоисточником фотокопии заявления о якобы отставке главы Офиса президента Андрея Богдана. В ноябре "theБабель" опубликовал материал о встрече Андрея Богдана, Кирилла Тимошенко и Юрия Костюка с иностранными и украинскими журналистами в формате off the record.

В сентябре 2019 группа "1+1 медиа" уволила Екатерину Коберник с должности заместителя директора департамента новых медиа, а также с сайта tsn.ua, которым она руководила, из-за сокращения штата. Коберник заявила, что ее уволили из-за конфликта с Александром Ткаченко.