Осенний призыв завершен: сколько солдат пополнили ряды ВСУ

Новости Украины:В Украине завершился осенний призыв граждан на срочную военную службу и началась работа по изучению призывного ресурса весенней кампании 2020 года.

В рамках осенней призывной кампании 9 тыс. молодых украинцев пополнили ряды военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщают в Сухопутных войсках украинской армии.

"Нынешняя призывная кампания проходила гораздо организованнее предыдущей, весенней. Конечно, не обошлось без совместных рейдов работников военкоматов и представителей полиции и других дополнительных мер, чтобы выполнить план призыва", - цититрует в воскресенье информагентство Минобороны Украины "АрмияInform" начальника отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ подполковника Николая Качаненко.

По его словам, ранее призывную кампанию завершили военкоматы южных областей Украины. Но это не потому, что работали лучше - так составили график, по которому и отбывали юноши в учебные центры. Итак, в целом призвано 15,2тыс. юношей, из которых, как и предполагалось, 9тыс. пополнят военные части ВСУ. К тому же, по состоянию на 27 декабря 3340 призывников сразу подписали контракт на военную службу.

Сейчас в военкоматах началась работа по изучению призывного ресурса весенней кампании 2020 года.

"Цифра весеннего плана призыва зависит не только от поступлений заказов из воинских частей, но и возможностей военкоматов. Будет подсчитано, сколько юношей призывного возраста вступили в вузы, количество непригодных по состоянию здоровья и тому подобное. Окончательные данные плана призыва станут известны за неделю до начала кампании", - отметил Качаненко.

Как сообщалось, сроки проведения осеннего призыва в Украине - с 1 октября по 31 декабря 2019 года. Объем призыва - 15 тысяч 200 человек, из них 9 тысяч - Вооруженные силы Украины, 4400 - Нацгвардия Украины, Госпогранслужба - 1 тысяча человек, Государственная специальная служба транспорта - 800 человек.