СМИ опубликовали список украинских пленных, которых содержат в ОРДЛО

Новости Украины:СМИ обнародовали список украинцев, которые точно находятся в ОРДЛО, но по какой-то причине боевики отказались их "подтверждать".

Радио "Свобода" публикует список имен украинцев, об удержании которых в ОРДЛО точно известно и их родственникам, и украинским правозащитным организациям, но которых почему-то не "подтвердили" боевики во время предновогодних переговоров в Минске.

Об этом говорится в материале "Путинский фонд: кто остался в плену в ОРДЛО после обмена"

В частности, СМИ сообщает имена гражданских лиц: Валерий Матюшенко - предприниматель, музыкант, заложник группировки "ДНР", схвачен посреди родного Кальмиусского 15 июля 2017 года и приговорен так называемым "судом" группировки к 10 годам тюрьмы за "шпионаж". Сейчас его вроде бы удерживают в Макеевке.

Виталий Атаманчук - 68-летний пенсионер, схвачен 4 сентября 2018 года посреди Донецка вместе с женой и сыном. Жена пережила инсульт после задержания, а сын после пыток в плену умер. По данным его дочери Елены, сейчас Атаманчук находится в СИЗО №5 в Донецке, у него проблемы со здоровьем. Группировка "ДНР" публично ни разу не сообщала о нем.

Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко и Ярослав Миронов - школьники в возрасте от 15 до 17 лет, задержаны в Ясиноватой возле Донецка 12 сентября 2018 года. За "терроризм" и "диверсионную деятельность" подростки получили от группировки "ДНР" сроки от 10 до 15 лет. Родственники не сообщают прессе о месте их содержания. На следующий день после обмена 29 декабря 2019 года главарь "ДНР" Денис Пушилин их "помиловал". Отпустили ли подростков - неизвестно.

Сергей Русинов - 22-летний студент Луганского колледжа культуры и искусств (его части, оставшейся в оккупации), "осужден" группировкой "ЛНР" к 6 годам тюрьмы за "разжигание вражды" и поддержку украинских патриотических групп в соцсети "ВКонтакте". Сейчас удерживается на территории Славяносербской исправительной колонии №60, что в селе Лозовское Луганской области.

Вадим Дреев - пропавший в апреле 2019 года 50-летний луганчанин, впоследствии обвинен группировкой "ЛНР" в подрыве памятников на подконтрольной российским гибридным силам территории. Есть информация, что у мужчины инвалидность 2-й группы.

Роман Сагайдак - похищенный в июне 2017 года в родном Луганске предприниматель, 26 ноября. 2018 года обвинен группировкой "ЛНР" в "разбое, нанесшем непоправимый ущерб республике". Получил "приговор" в 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, по данным правозащитников, нуждается в медицинской помощи из-за пыток.

Среди пленных также военные. После обмена 29 декабря один из 12 заявленных военных заявил, что только он знает до 20 военнослужащих ВСУ, которые остались в плену у России, в ОРДЛО. В частности, это Юрий Гордейчук, Павел Корсун и Виктор Шайдов из 53-й механизированной бригады ВСУ, которые попали в руки группировки "ДНР" 22 мая 2019 года.

Журналистка "медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко также напомнила о нескольких военных ВСУ, которых Россия почему-то решила "придержать" на оккупированной части Донбасса. В частности, это:

Виталий Чмиль - боец 36-й бригады морской пехоты, захвачен в плен 2 мая 2018 года.

Андрей Качинский - боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, попал в плен 29 декабря 2018 года. В январе 2019-го группировка "ДНР" опубликовала видео с Качинским, где военный рассказывает о том, что воевать на Донбасс ушел якобы под давлением. В ВСУ опровергли эти заявления.

Станислав Панченко - боец 58-й отдельной мотопехотной бригады, захваченный боевиками 17 января 2019 года. Через три дня группировка "ДНР" распространила видео его "допроса", где военный рассказал якобы о беспорядках и пьянстве в ВСУ. В бригаде заявили, что боевики психологически и, возможно, физически давили на Панченко.

Николай Гриненко - боец 79-й десантно-штурмовой бригады, находится в плену с 23 января 2019-го. С ним также группировка "ДНР" распространила пропагандистское видео, более чем через неделю после захвата. На нем Гриненко якобы признается в том, что пошел на войну, чтобы зарабатывать. Побратимы заявили, что на Гриненко осуществлялось "колоссальное психологическое давление".

Игорь Мирончук - боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, захвачен 22 мая 2019 года. По данным СМИ, попал в плен из-за дезориентации на местности после контузии. С ним также "ДНР" распространило видео, на котором он наговаривал на свою мотивацию и состояние дел в ВСУ. "Друзья и побратимы Игоря объясняют это моральным давлением, которому он подвергается в плену", - прокомментировали в бригаде.

На следующий день после обмена представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Валерия Лутковская заявила, что в плену у боевиков на Донбассе остаются около 300 украинцев.

Как сообщалось, 29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными. В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человека, но 14 отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.

Сегодня, 31 декабря, Офис главы государства сообщил, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин в телефонном разговоре договорились о немедленном согласовании нового обмена пленными , в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, удерживаемых в Украине.