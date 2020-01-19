В "Борисполе" продолжается церемония прощания с погибшими в Иране (Фото и видео)

Новости Украины:К терминалу "В" международного аэропорта «Борисполь» прибывают люди, чтобы почтить память погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране.

В терминале В Международного аэропорта "Борисполь" проходит церемония прощания с погибшими в катастрофе самолета авиакомпании "МАУ" в Иране.

К месту прощания подходят люди с цветами. Президент Владимир Зеленский также возложил цветы и покинул зал терминала B.

Раздается негромкая печальная музыка. Рядом находятся медработники и правоохранители.

Перед этим в аэропорту состоялась закрытая церемония прощания с погибшими украинцами для родственников и близких.

Ранее сообщалось, что самолет, доставивший на родину останки погибших, в 11:00 приземлился в "Борисполе". Из него вынесли одиннадцать закрытых гробов, покрытых государственными флагами. В аэропорту при этом присутствовали Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Алексей Гончарук, представители Офиса Президента, правительства, руководство компании МАУ.

Затем траурный кортеж направился к терминалу В, где его встретили работники сферы гражданской авиации.

Церемония почтения памяти украинских пассажиров и членов экипажа сбитого в Иране самолета авиакомпании МАУ будет продолжаться в терминале В Международного аэропорта "Борисполь" до 19 часов.

Как сообщалось, 8 января в Иране потерпел крушение самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

В Иран была направлена экспертная группа из Украины.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.

Сегодня в Киев доставили борт с телами погибших украинцев. Его встречали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные чиновники, а также сотрудники МАУ и много других людей.