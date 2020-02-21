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Пятница, 21.02.2020
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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 февраля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 февраля

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 февраля
10:29 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 21 февраля.

Никифоры-Панкраты, Лаптев день

В этот день православная церковь чтит память преподобного Панкратия Печерского — затворника, жившего в 13 веке. По преданию, он удалился в пещеры и вел там аскетический образ жизни, проводя время в молитвах.

На Киевской Руси на Панкратия всегда принимались за плетение лаптей. Зима близилась к концу, запасов зерна оставалось мало, поэтому говорили: "Не всяк Панкрат хлебом богат, а наш Панкрат лаптями богат". А так как в этот день чествовали еще и святого Никифора, то крестьяне по-доброму подшучивали над двумя праведниками, делящими один праздник на двоих: "Хороши Панкратовы лапти, да и те — никифорцы". Никифорцами обычно называли высокие лапти, которые носились дома, на босу ногу.

Также в этот день полагалось проверять всё хозяйство, смотреть, всё ли в порядке, не нуждается ли имущество в починке. Не зря говорили: "Если у Панкратия дело в руках — у хозяина хлеб в устах".

Наблюдали и за погодой, подмечая, что зима начинает слабеть. Приближению весны посвящена поговорка: "На Панкратия ночь темна — убегает зима". Считалось, что чем холодней неделя, которая начинается с этого дня, тем теплей будет в марте.

Вселенская родительская (мясопустная) суббота

В православном календаре есть особые дни для всецерковного поминовения усопших. Эти дни называются родительскими субботами, они были установлены в первом тысячелетии. Сегодня отмечается Вселенская родительская мясопустная суббота.

21 февраля - приметы и обряды в День Захария

В году несколько родительских суббот: субботы перед мясопустной неделей и перед праздником Троицы (Пятидесятницы) — их называют Вселенскими родительскими субботами.

Посвящая Неделю мясопустную преднапоминанию последнего Страшного суда Христова, Церковь, ввиду этого суда, установила ходатайствовать не только за живых членов, но и за всех, от века умерших, во благочестии поживших, всех родов, званий и состояний, особенно же за скончавшихся внезапной смертью.

"Святые отцы узаконили совершать поминовение о всех умерших по следующей причине. Многие весьма нередко умирают неестественной смертью, например: во время странствования по морям, в непроходимых горах, в ущельях и пропастях; случается, гибнут от голода, на пожарах, на войне, замерзают. И кто перечтет (перечислит) все роды и виды нечаянной и никем не ожидаемой смерти? И все таковые лишаются узаконенного псалмопения и заупокойных молитв.

Вот почему святые отцы, движимые человеколюбием, установили, основываясь на учении апостольском, совершать это общее, вселенское поминовение, чтобы никто, — когда бы, где бы и как бы ни окончил земную жизнь, — не лишился молитв Церкви".

Торжественное всецерковное поминовение усопших в эту субботу (а также в Троицкую субботу) приносит великую пользу и помощь умершим отцам и братиям нашим и вместе с тем служит выражением полноты церковной жизни, которой мы живем.

Международный день поддержки жертв преступлений

Ежегодно 22 февраля во многих странах мира неофициально отмечают День поддержки жертв преступлений — как памятную дату, призванную обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей.

Знаменательные события в истории: 21 февраля 2020 года

Дата выбрана в связи с тем, что 22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало "Хартию жертв преступлений" (Victim's Charter: Statement of the Rights of Victims of Crime).

Проблема социальной реабилитации жертв преступлений начала волновать сообщество в конце прошлого века. В сентябре 1985 года седьмой конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями утвердил Декларацию основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью. 29 ноября 1985 года Генеральная Ассамблея ООН приняла эту декларацию, впервые разработав универсальные принципы поддержки и защиты жертв преступлений и злоупотреблений властью.

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