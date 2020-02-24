Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.02 – 23.02.2020)

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 17 по 23 февраля 2020 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

17.02.2020 – 23.02.2020

Шахтар – Бенфіка

Донецкий Шахтер обыграл Бенфику со счетом 2:1 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Шахтер - Бенфика: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Нові Санжари

На Полтавщине вспыхнули протесты из-за привоза в Новые Санжары эвакуированных из Уханя (Китай). Местные жители боялись распространения коронавируса.

После столкновений в Новых Санжарах правоохранители задержали 24 человека. 23 из них уже отпустили - кроме мужчины, который, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, пытался наехать на сотрудников Национальной гвардии и Национальной полиции.

Поздравление с 23 февраля

23 февраля по советской привычке отмечается "День Красной Армии" или "День защитника отечества". Правда, исторический повод для такого праздника весьма сомнительный.

В Украине после российской агрессии с 2014 года 23 февраля не отмечается.

Бокс Фьюри Уайлдер реванш

В ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе (время киевское) британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри (29–0–1, 20 KO) провел бой против чемпиона мира по версии WBC у американца Деонтея Уайлдера (42–0–1, 41 KO).

Фьюри избил Уайлдера и забрал у него пояс чемпиона мира WBC. Рефери боя остановил поединок в 7-м раунде из-за явного перевеса Тайсона.

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Євробачення 2020 Нацвідбір

22 февраля прошел финал Национального отбора на Евровидение 2020, в ходе которого определился представитель Украины на конкурсе.

Представлять Украину на Евровидении 2020 удостоилась - группа Go-A.

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