Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 марта

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 2 марта.

День Федора Тирона

Обычно 2 марта ударяли морозы, и впервые за прошедшие 3 месяца на небе появлялись кучевые облака. Считали 2 марта летоуказателем и по природным явлениям определяли погоду на период с июня по август.

В православной церкви 2 марта почитают память святого Феодора Тирона. При жизни эти люди отличались добротой и благочестием, но удивителен тот факт, что впоследствии его образ трансформировался в негативного персонажа и стал частью славянской мифологии. Например, Феодор Тирон предстал в облике тирана, который в какой-то момент раскаялся и стал помогать людям. Поэтому, Феодору Тирону молятся о защите от разбойников, злых людей и преступников.

Накануне, 1 марта, даже отмечается день Мариамны или день кикиморы. Люди верили, что это именно Мариамна похищает младенцев, а потому, очень многие приметы 2 марта имеют предостерегающий характер.

Чистый понедельник (Начало Великого поста)

В 2020 году время Великого поста - со 2 марта по 18 апреля.

Пост Святой Четыредесятницы называется Великим постом в связи с особой важностью его установления. Традиционно, Святая Четыредесятница и все богослужения начинаются с вечерни масленичной (сыропустной) недели. Во время вечернего богослужения в Прощеное воскресенье бывает чин или обряд общего прощения в храме.

Первый день Великого поста получил название "Чистый понедельник" (хотя это нецерковное название, но весьма распространенное в православии), в связи с тем, что этот первый день поста люди стремятся провести в чистоте (во всех смыслах этого слова). Поэтому в "Чистый понедельник", как и в последующие два дня, установлен очень строгий пост, верующим предписано усерднее молиться и бороться с греховными страстями.

Великий пост установлен, главным образом, в память сорокадневного поста Иисуса Христа, который вскоре после Своего крещения удалился в пустыню и постился там (Мф. 4, 2), а также в память сорокадневного поста Моисея (Исх. 34, 28) и Илии (3 Цар. 19, 8).

О том, что пост был установлен апостолами и длился сорок дней почти с начала его установления, есть свидетельства с глубокой древности, а само название "Четыредесятница" часто встречается в древних письменных памятниках.

Международный день спички

Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников – Международный день спички. Спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни. Впрочем, и сегодня они продолжают играть не последнюю роль в нашем повседневном обиходе, как удобный и дешевый способ добывания огня.

Кто-то придумал помещать кончик сухой лучинки в предварительно расплавленную серу. Потом эту ртутную головку прижимали к труту, она моментально вспыхивала. От нее занималась огнем и вся лучинка. Так появились первые спички, которые и стали объектом внимания химиков – многие из них занимались их совершенствованием, стараясь сделать их более удобными и безопасными.

Большой прогресс в совершенствовании спичек был сделан с открытием фосфора. Немецкий учёный А.Ганквитц догадался изготовить спички с серным покрытием, которые зажигались при трении о кусочек фосфора. А сделать их удобными для широкого употребления стало возможным, после изобретения в конце 18 века французским химиком К.Бертолле соли хлорат калия.

Работы по совершенствованию спичек продолжились после 1805 года, когда французский химик Шапсель продемонстрировал первые самозажигающиеся спички. Это были деревянные палочки с головкой из смеси серы, бертолетовой соли с добавлением киновари (киновари окрашивала вссю смесь в красный цвет). Зажечь спичку можно было при использовании линзы или при сочетании с капелькой серной кислоты.