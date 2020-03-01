Скачать
Воскресенье, 01.03.2020
В Минцифры поделились планами по поддержке украинских стартапов
В Минцифры поделились планами по поддержке украинских стартапов
Зеленского просят "вернуть государству то, что ему должно принадлежать"
Зеленского просят "вернуть государству то, что ему должно принадлежать"
"Перед сборами вырубился": экс-игрок Днепра о том, чем завершились посиделки в бане (Видео)
"Перед сборами вырубился": экс-игрок Днепра о том, чем завершились посиделки в бане (Видео)
Сегодня Прощеное воскресенье: как нужно просить прощение
Сегодня Прощеное воскресенье: как нужно просить прощение

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 марта

Смотрите фото (4)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 марта
12:35 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 2 марта.

День Федора Тирона

Обычно 2 марта ударяли морозы, и впервые за прошедшие 3 месяца на небе появлялись кучевые облака. Считали 2 марта летоуказателем и по природным явлениям определяли погоду на период с июня по август.

В православной церкви 2 марта почитают память святого Феодора Тирона. При жизни эти люди отличались добротой и благочестием, но удивителен тот факт, что впоследствии его образ трансформировался в негативного персонажа и стал частью славянской мифологии. Например, Феодор Тирон предстал в облике тирана, который в какой-то момент раскаялся и стал помогать людям. Поэтому, Феодору Тирону молятся о защите от разбойников, злых людей и преступников.

Накануне, 1 марта, даже отмечается день Мариамны или день кикиморы. Люди верили, что это именно Мариамна похищает младенцев, а потому, очень многие приметы 2 марта имеют предостерегающий характер.

Чистый понедельник (Начало Великого поста)

В 2020 году время Великого поста - со 2 марта по 18 апреля.

Пост Святой Четыредесятницы называется Великим постом в связи с особой важностью его установления. Традиционно, Святая Четыредесятница и все богослужения начинаются с вечерни масленичной (сыропустной) недели. Во время вечернего богослужения в Прощеное воскресенье бывает чин или обряд общего прощения в храме.

Первый день Великого поста получил название "Чистый понедельник" (хотя это нецерковное название, но весьма распространенное в православии), в связи с тем, что этот первый день поста люди стремятся провести в чистоте (во всех смыслах этого слова). Поэтому в "Чистый понедельник", как и в последующие два дня, установлен очень строгий пост, верующим предписано усерднее молиться и бороться с греховными страстями.

Календарь питания в Великий пост 2020 на каждый день

Великий пост установлен, главным образом, в память сорокадневного поста Иисуса Христа, который вскоре после Своего крещения удалился в пустыню и постился там (Мф. 4, 2), а также в память сорокадневного поста Моисея (Исх. 34, 28) и Илии (3 Цар. 19, 8).

Сегодня Прощеное воскресенье: как нужно просить прощение

О том, что пост был установлен апостолами и длился сорок дней почти с начала его установления, есть свидетельства с глубокой древности, а само название "Четыредесятница" часто встречается в древних письменных памятниках.

Международный день спички

Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников – Международный день спички. Спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни. Впрочем, и сегодня они продолжают играть не последнюю роль в нашем повседневном обиходе, как удобный и дешевый способ добывания огня.

Кто-то придумал помещать кончик сухой лучинки в предварительно расплавленную серу. Потом эту ртутную головку прижимали к труту, она моментально вспыхивала. От нее занималась огнем и вся лучинка. Так появились первые спички, которые и стали объектом внимания химиков – многие из них занимались их совершенствованием, стараясь сделать их более удобными и безопасными.

Большой прогресс в совершенствовании спичек был сделан с открытием фосфора. Немецкий учёный А.Ганквитц догадался изготовить спички с серным покрытием, которые зажигались при трении о кусочек фосфора. А сделать их удобными для широкого употребления стало возможным, после изобретения в конце 18 века французским химиком К.Бертолле соли хлорат калия.

Великий пост 2020: дата и история праздника

Работы по совершенствованию спичек продолжились после 1805 года, когда французский химик Шапсель продемонстрировал первые самозажигающиеся спички. Это были деревянные палочки с головкой из смеси серы, бертолетовой соли с добавлением киновари (киновари окрашивала вссю смесь в красный цвет). Зажечь спичку можно было при использовании линзы или при сочетании с капелькой серной кислоты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, 2 марта, Международный день спички., Праздники в марте, День Федора Тирона, Какие праздник 2 марта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Будет ли повышение пенсий с 1 марта: что говорят в Пенсионном фонде
02 Прощеное воскресенье 2020: что нельзя делать в этот день
03 Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
04 Javelin для Украины: Кулеба поблагодарил США
05 Когда употреблять картофель категорически не рекомендуется
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Индексация пенсий и поездки в РФ: какие изменения ждут украинцев с 1 марта
Какие изменения ждут украинцев с 1 марта
Война тепла и холода: прогноз погоды на первый день весны
Прогноз погоды на первый день весны
Политика оккупации: что происходило в Украине 1 марта 2014 года
Что происходило в Украине 1 марта 2014 года
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 марта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь