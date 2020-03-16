Порошенко пришел на допрос в НАБУ и ГБР: адвокат сообщил подробности

Новости Украины:Петр Порошенко давал показания в НАБУ и ГБР.

Пятый президент Украины Петр Порошенко сегодня давал показания в Национальном антикоррупционном бюро и Государственном бюро расследований.

Об этом сообщили адвокаты Порошенко по завершении допроса в ГБР, куда его вызвали в рамках расследования уголовного производства в отношении возможного преступления при назначении премьер-министром Владимира Гройсмана при отсутствии коалиции в Верховной Раде.

По словам адвоката Ильи Новикова, данное уголовное производство не является подследственным ГБР, и "по сути является политическим давлением" на Порошенко.

Также он рассказал, что на этом допросе состоялся "бессодержательный разговор со следователями", которые спрашивали у Порошенко и его адвокатов, что такое коалиция парламентских фракций и как она создается.

В свою очередь, другой адвокат Игорь Головань отметил, что сегодня Порошенко был также на допросе и в НАБУ "в рамках расследования уголовного производства в отношении его политического преследования и дал там показания".

Напомним: