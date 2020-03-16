Порошенко пришел на допрос в НАБУ и ГБР: адвокат сообщил подробности

Пятый президент Украины Петр Порошенко сегодня давал показания в Национальном антикоррупционном бюро и Государственном бюро расследований.
Об этом сообщили адвокаты Порошенко по завершении допроса в ГБР, куда его вызвали в рамках расследования уголовного производства в отношении возможного преступления при назначении премьер-министром Владимира Гройсмана при отсутствии коалиции в Верховной Раде.
По словам адвоката Ильи Новикова, данное уголовное производство не является подследственным ГБР, и "по сути является политическим давлением" на Порошенко.
Также он рассказал, что на этом допросе состоялся "бессодержательный разговор со следователями", которые спрашивали у Порошенко и его адвокатов, что такое коалиция парламентских фракций и как она создается.
В свою очередь, другой адвокат Игорь Головань отметил, что сегодня Порошенко был также на допросе и в НАБУ "в рамках расследования уголовного производства в отношении его политического преследования и дал там показания".
Напомним:
6 марта пятый президент Петр Порошенко пришел в ГБР и потребовал возбудить уголовное производство в отношении нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского.
Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против Дубинского по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления Петром Порошенко.
Генеральное бюро расследований заявило о манипуляции информацией со стороны защиты пятого президента Украины.
7 марта и.о. руководителя Офиса генпрокурора Виктор Чумак рассказал, почему ОГП не подписывал подозрения против Порошенко