В Украине консультации по оплате больничных можно получить на горячей линии ФССУ

Новости Украины:Из-за карантина в Украине консультации по оплате больничных будут осуществляться на горячей линии ФССУ.

Консультации по оплате больничных во время карантина можно получить на горячей линии Фонда социального страхования Украины (ФССУ) - 0-800-501-892 или +38 (044) 206-14-70.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Карантин является отдельным страховым случаем в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном социальном страховании", поэтому на время его действия работает особый порядок выдачи листов нетрудоспособности, финансируемых за счет средств ФССУ",- отмечается в сообщении.

В фонде отмечают, что порядок выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, определены соответствующей инструкцией, утвержденной приказом Минздрава №455.

Напомним: