В Украине консультации по оплате больничных можно получить на горячей линии ФССУ

Консультации по оплате больничных во время карантина можно получить на горячей линии Фонда социального страхования Украины (ФССУ) - 0-800-501-892 или +38 (044) 206-14-70.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
"Карантин является отдельным страховым случаем в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном социальном страховании", поэтому на время его действия работает особый порядок выдачи листов нетрудоспособности, финансируемых за счет средств ФССУ",- отмечается в сообщении.
В фонде отмечают, что порядок выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, определены соответствующей инструкцией, утвержденной приказом Минздрава №455.
Напомним:
За минувшие сутки, - с полуночи 16 марта до полуночи 17 марта, - государственную границу Украины в целом пересекло почти 86,5 тыс. человек как на въезд, так и на выезд из страны.
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Во вторник вечером Харьковский метрополитен закрывается по приказу Департамента инфраструктуры до 3 апреля.
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В международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского отменены все рейсы, а в аэропорт "Борисполь" прибывают украинцы из-за границы, которых возвращают домой после закрытия воздушного сообщения.
Метрополитен Днепра сегодня, 17 марта, с 15:00 прекращает перевозку пассажиров до завершения карантинного режима в стране.