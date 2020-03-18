В Украине для обращений предпринимателей мобильным операторам выделили сокращенные номера

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации выделила мобильным операторам "Киевстар", "лайфселл" и "Водафон Украина" сокращенные номера для организации информационно-справочной службы субъектам предпринимательства.
Соответствующее решение, принятое на заседании комиссии 17 марта, обнародовано на сайте НКРСИ.
"Согласно письму государственного учреждения "Правительственный контактный центр" от 4 марта 2020 года относительно возможности использования сокращенного четырехзначного телефонного номера для организации информационно-справочной службы социальной направленности с использованием возможностей операторов подвижной (мобильной) связи, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации решила выдать соответствующее разрешение на срок 5 лет", - сообщает НКРСИ.
Мобильным операторам "Киевстар", "лайфселл" и "Водафон Украина" для организации информационно-справочной службы социальной направленности "Обработка обращений и предоставление разъяснений субъектам предпринимательства" выделен короткий номер 1648.
НКРСИ установила срок 1 год для задействования данного номерного ресурса. Соответствующее разрешение выдано на срок 5 лет.
В ноябре 2019 года правительством было принято постановление "Некоторые вопросы Единой системы обработки обращений", которая определяет порядок функционирования Единой системы обработки обращений ".
Единая система состоит из субъектов, которые с помощью средств телекоммуникации обеспечивают по принципу "единого окна" надлежащее реагирование органов исполнительной власти, Секретариата Кабинета министров Украины, Офиса Президента Украины, государственных коллегиальных органов, на обращения граждан, физических лиц - предпринимателей, предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления.
К субъектам Единой системы относятся государственное учреждение "Правительственный контактный центр", региональные контактные центры Автономной Республики Крым, областей, Киева и Севастополя, контактные центры и справочные телефонные линии органов исполнительной власти, Секретариата Кабинета министров Украины, государственных коллегиальных органов, приемная Кабинета министров Украины.
Напомним:
17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).
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Так, в настоящее время пациент находится на самоизоляции, за ним установлен медико-санитарный надзор. В ОГА отметили, что близкие мужчины также находятся на самоизоляции.
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