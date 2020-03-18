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В Украине для обращений предпринимателей мобильным операторам выделили сокращенные номера

В Украине для обращений предпринимателей мобильным операторам выделили сокращенные номера
14:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:Для организации информационно-справочной службы предпринимателям, НКРСИ выделила мобильным операторам спецномера.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации выделила мобильным операторам "Киевстар", "лайфселл" и "Водафон Украина" сокращенные номера для организации информационно-справочной службы субъектам предпринимательства.

Соответствующее решение, принятое на заседании комиссии 17 марта, обнародовано на сайте НКРСИ.

"Согласно письму государственного учреждения "Правительственный контактный центр" от 4 марта 2020 года относительно возможности использования сокращенного четырехзначного телефонного номера для организации информационно-справочной службы социальной направленности с использованием возможностей операторов подвижной (мобильной) связи, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации решила выдать соответствующее разрешение на срок 5 лет", - сообщает НКРСИ

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Мобильным операторам "Киевстар", "лайфселл" и "Водафон Украина" для организации информационно-справочной службы социальной направленности "Обработка обращений и предоставление разъяснений субъектам предпринимательства" выделен короткий номер 1648.

НКРСИ установила срок 1 год для задействования данного номерного ресурса. Соответствующее разрешение выдано на срок 5 лет. 

В ноябре 2019 года правительством было принято постановление "Некоторые вопросы Единой системы обработки обращений", которая определяет порядок функционирования Единой системы обработки обращений ". 

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Единая система состоит из субъектов, которые с помощью средств телекоммуникации обеспечивают по принципу "единого окна" надлежащее реагирование органов исполнительной власти, Секретариата Кабинета министров Украины, Офиса Президента Украины, государственных коллегиальных органов, на обращения граждан, физических лиц - предпринимателей, предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления.

К субъектам Единой системы относятся государственное учреждение "Правительственный контактный центр", региональные контактные центры Автономной Республики Крым, областей, Киева и Севастополя, контактные центры и справочные телефонные линии органов исполнительной власти, Секретариата Кабинета министров Украины, государственных коллегиальных органов, приемная Кабинета министров Украины.

Напомним: 

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