Распространения коронавируса в Украине теперь можно отслеживать онлайн

Распространение коронавируса в Украине можно отслеживать в режиме онлайн.
Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель в Facebok.
"Распространение коронавируса в Украине можно отслеживать в режиме реального времени. Эта карта запущена при поддержке директората по вопросам региональной политики и децентрализации Офис Президента Украины и согласуется с данными Кабинет министров Украины", - написала она.
По данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 18 марта было зафиксировано 198 155 случаев заражения коронавирусом, из них 81 960 человек выздоровели, 7954 умерли.
Напомним:
Так, в настоящее время пациент находится на самоизоляции, за ним установлен медико-санитарный надзор. В ОГА отметили, что близкие мужчины также находятся на самоизоляции.
Автоперевозчики Киевщины с 18 марта до 3 апреля приостанавливают пассажирские перевозки по всей территории области.
"Киевпастранс" обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро, – для тех, кому надо передвигаться по городу несмотря на закрытие метрополитена в связи с карантином