Из Австрии президентским самолетом прилетели украинцы

Новости Украины:Борт президента Украины доставил из Австрии в аэропорту "Борисполь" 33 украинцев, которые не могли самостоятельно вернуться на родину из-за закрытия границ.

Самолет президента Украины Владимира Зеленского доставил из Австрии в аэропорт "Борисполь" 33 украинцев, которые не могли самостоятельно вернуться на родину из-за закрытия границ в связи с карантином.

Об этом сообщили в Офисе президента. Среди эвакуированных — 18 женщин, пятеро детей и люди пожилого возраста.

"Перед посадкой в самолет пассажиров осмотрели медики, был проведен скрининг на признаки возможного заболевания коронавирусом. На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ", — говорится в сообщении.

В ОП добавили, что тесты на коронавирус у всех 33 эвакуированных показали отрицательный результат.

В Киеве всех также осмотрят врачи, а потом они пробудут 14 дней в самоизоляции, "за нарушение которой предусмотрена ответственность".

Напомним: