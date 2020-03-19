Из Австрии президентским самолетом прилетели украинцы

Самолет президента Украины Владимира Зеленского доставил из Австрии в аэропорт "Борисполь" 33 украинцев, которые не могли самостоятельно вернуться на родину из-за закрытия границ в связи с карантином.
Об этом сообщили в Офисе президента. Среди эвакуированных — 18 женщин, пятеро детей и люди пожилого возраста.
"Перед посадкой в самолет пассажиров осмотрели медики, был проведен скрининг на признаки возможного заболевания коронавирусом. На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ", — говорится в сообщении.
В ОП добавили, что тесты на коронавирус у всех 33 эвакуированных показали отрицательный результат.
В Киеве всех также осмотрят врачи, а потом они пробудут 14 дней в самоизоляции, "за нарушение которой предусмотрена ответственность".
Напомним:
В Украине 18 марта зарегистрировано два новых случая COVID-19 - в Донецкой и Киевской областях.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.
В связи с распространением коронавируса более 30 000 украинских граждан вернулись домой.
Для эвакуации 35,2 тыс. украинцев из-за рубежа необходимо выделить $4,2 млн бюджетных средств.
Более 3 тысяч граждан Украины в Чехии зарегистрировались в украинском посольстве в Прага для эвакуации, и в ближайшие дни вернутся в Украину специальными рейсами авиакомпании "Sky Up" или специальными поездами.