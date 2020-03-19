Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Пшемысля в Киев

АО "Укрзализныця" 20 марта отправит три поезда класса "Интерсити +" из Пшемысля в Киев для вывоза украинских граждан из Польши, говорится в сообщении на сайте Министерства инфраструктуры.
В течение 20 марта 2020 года "Укрзализныця" осуществит поездами класса "Интерсити +" вывоз граждан Украины из Пшемысля, которые в результате ограничительных мер, введенных в связи с карантином, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.
Так, уже назначены и 20 марта из Пшемысля в Киев отправятся поезда:
№715/716 - 706/705 (отправление из Пшемысля в 15:45, прибытие в Киев в 00:46 21 марта),
№709/710 (отправление из Пшемысля в 10:18, прибытие в Киев в 19:26);
поезд №705/706 - 716/715 (отправление из Пшемысля в 13:10, прибытие в Киев в 22:17).
В Пшемысль поезда отправятся без пассажиров.
Бригады стюардов, которые обслуживают поезда, обеспечены всеми средствами защиты и дезинфекции.
Билеты на указанные поезда можно купить только через онлайн-систему "Укрзализныци", при этом продажа билетов уже открыта.
Назначение указанных поездов стало возможным благодаря совместным скоординированным усилиям Министерства инфраструктуры Украины, Министерства иностранных дел Украины, "Укрзализныци" и Посольства Украины в Республике Польша.
Напомним:
В связи с распространением коронавируса более 30 000 украинских граждан вернулись домой.
Для эвакуации 35,2 тыс. украинцев из-за рубежа необходимо выделить $4,2 млн бюджетных средств.
Более 3 тысяч граждан Украины в Чехии зарегистрировались в украинском посольстве в Прага для эвакуации, и в ближайшие дни вернутся в Украину специальными рейсами авиакомпании "Sky Up" или специальными поездами.