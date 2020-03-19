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Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Пшемысля в Киев

Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Пшемысля в Киев
10:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: УЗ

Новости Украины:"Укрзализныця" 20 марта отправит 3 поезда "Интерсити +" из Пшемысля в Киев, билеты можно купить на сайте УЗ.

АО "Укрзализныця" 20 марта отправит три поезда класса "Интерсити +" из Пшемысля в Киев для вывоза украинских граждан из Польши, говорится в сообщении на сайте Министерства инфраструктуры.

В течение 20 марта 2020 года "Укрзализныця" осуществит поездами класса "Интерсити +" вывоз граждан Украины из Пшемысля, которые в результате ограничительных мер, введенных в связи с карантином, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.

Так, уже назначены и 20 марта из Пшемысля в Киев отправятся поезда:

№715/716 - 706/705 (отправление из Пшемысля в 15:45, прибытие в Киев в 00:46 21 марта),

№709/710 (отправление из Пшемысля в 10:18, прибытие в Киев в 19:26);

поезд №705/706 - 716/715 (отправление из Пшемысля в 13:10, прибытие в Киев в 22:17).

В Пшемысль поезда отправятся без пассажиров.

Бригады стюардов, которые обслуживают поезда, обеспечены всеми средствами защиты и дезинфекции.

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Билеты на указанные поезда можно купить только через онлайн-систему "Укрзализныци", при этом продажа билетов уже открыта.

Назначение указанных поездов стало возможным благодаря совместным скоординированным усилиям Министерства инфраструктуры Украины, Министерства иностранных дел Украины, "Укрзализныци" и Посольства Украины в Республике Польша.

Напомним:

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Польша, Укрзализныця, Поезд, Эвакуация украинцев, Пшемысль.
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