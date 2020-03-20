Снег с дождем и до 5° мороза: в Украину идет существенное похолодание

Новости Украины:В пятницу в Украине существенные осадки не ожидаются, днем 9-14° тепла, а в воскресенье температура понизится до 6° мороза.

Погода в Украине в пятницу, 20 марта, будет солнечной и по-весеннему теплой. Однако в нескольких областях на Западе будет идти дождь.

Именно 20 марта все северное полушарие отмечает День весеннего равноденствия. Это означает, что пришло время окончательного перехода к лету. Однако такие изменения спокойными не бывают, отметила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

Несмотря на это, 20 марта в Украине будет теплым и солнечным. Столбики термометров будут показывать в среднем +10...+14 градусов. Теплее будет в Ужгороде, там воздух прогреется до +18 градусов.

Обратите внимание! В выходные в Украине будет значительно прохладнее, ведь антициклон Юрген будет оттеснять тепло из наших широт, фронты будут сопротивляться. И в зоне их синоптических боевых действий и будет сыпать мокрым снегом, дождем и сильным ветром.

Поэтому температура воздуха на Севере, например, уже немного падает. 20 марта воздух прогреется до +9...+12 градусов.

Прогноз погоды на 20 марта, фото: meteo.gov.ua

В южной части, в Центре и на Закарпатье весенняя погода не отступит. Там столбики термометров будут показывать + 13...+17 градусов. А вот на Западе и в Крыму ожидаются дожди, хотя температура там не опустится ниже +10 градусов.

В Киеве в День весеннего равноденствия уже дохнет свежим воздухом. Синоптики прогнозируют +10...+11 градусов, но осадков, скорее всего, не будет.

Прогноз погоды на пятницу, 20 марта, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +11...+13

Винница – +13...+15

Одесса – +14...+16

Николаев – +14...+16

Херсон – +13...+15

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +10...+12

Сумы – + 9... + 11

Полтава – +12...+14

Днепр – +13...+15

Запорожье – +13...+15

Донецк – +11...+13

Луганск – +12...+14

Харьков – +12...+14

Киев – +10...+12

21 марта облачно с прояснениями; ночью в западных и северных областях, днем в Украине, кроме востока, дожди, на западе и севере страны с переходом в мокрый снег, понижение температуры: ночью 0-5° тепла, днем 6-11°, на юге до 15°, в западных и северных областях 2-7° тепла.

В Киеве и Киевской области 20 марта переменная облачность; без осадков; температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°. 21 марта облачно с прояснениями; дождь с переходом в мокрый снег, температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла.

Прогноз погоды на 21 марта, фото: meteo.gov.ua

22 марта в Украине мокрый снег, на юге и востоке с дождем, лишь в северных областях без осадков; 23 марта небольшой снег, в южных областях без осадков. Температура ночью 1-7° мороза, 22 марта в южной и восточной части 0-6° тепла; днем 0-6° тепла, на западе и севере страны от 2° мороза до 3° тепла. В Карпатах снег, температура ночью и днем 3-8° мороза (ночью 22 марта 9-14° мороза).

В Киеве и Киевской области 22 марта без осадков; 23 марта небольшой снег. Температура ночью 1-6° мороза; днем 22 марта 0-5° тепла; 23 марта от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды на 22 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 23 марта, фото: meteo.gov.ua

Температура ночью 24 марта 2-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южных и юго-восточных областях ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Карпатах снег; температура ночью 9-14° мороза, днем 3-8° мороза.

В столичном регионе 24 марта небольшой снег. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды на 24 марта, фото: meteo.gov.ua

Напомним, весеннее равноденствие обычно приходится на период с 19 по 22 марта (в високосном 2020 году — 20 числа), и представляет собой сутки, когда продолжительность дня и ночи становится одинаковой.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в четверг, 12 марта, в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предыдущее высшее историческое значение 1915г в этот день на 0,4°С и составила +9,2°С, по климатической норме соответствует температуре середины апреля.

Почему зима в Украине была аномально теплой?

Нынешняя зима 2019-2020 годов в Украине была одной из самых теплых за всю историю. Все потому, что холод на Северном полюсе удержало явление под названием "Арктическая осцилляция".

В частности, стойкая область низкого давления над Северным полюсом потянула воздушные потоки на север, удерживая там ветры, которые постоянно окружают полярный регион. В результате возник барьер, который держит холод на месте. Поэтому, сильные морозы не пришли в Европу и в Украину.

Нынешняя зима стала самой теплой за всю историю наблюдений в Европе, опередив предыдущий температурный "рекорд", зафиксированный во время зимы 2015-2016 годов.