Образование на карантине: Минцифры создало сериал для учителей

Министерство цифровой трансформации создало обзорный образовательный сериал "Карантин: онлайн-сервисы для учителей", в котором учителям будет предоставлена информация об интернет-платформах дистанционного обучения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Facebook.
Сериал состоит из 6 видеороликов, в которых участвуют педагоги и эксперты, пользующиеся разными сервисами дистанционного обучения из-за введенного карантина, в том числе и в школах.
Сериал был разработан в кратчайшие сроки – за 3 дня.
Согласно сообщению, в сериале будет идти речь об алгоритмах и коммуникации учителей и школьников в период дистанционного обучения, а также будет разъяснена специфика использования онлайн-сервисов дистанционной работы: Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Viber и других.
Официальная презентация сериала состоится 23 марта на странице Минцифры в сети Facebook .
Напомним:
13 марта Министерство цифровой трансформации запустило на портале "Дія.Цифрова освіта" сайт для амбассадоров цифрового образования (физических и юридических лиц, обучающих цифровым навыкам на этом портале), на котором можно будет размещать образовательные программы для улучшения цифровых навыков граждан.
Верховная Рада и Министерство образования и науки с 17 марта запустили на своих интернет-каналах ежедневную трансляцию видеоуроков и онлайн-курсов для школьников.
По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 - летальные.
В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.
С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей. Болезнь забрала 10 046 жизней. А вот побороли болезнь более 88,4 тысячи пациентов.