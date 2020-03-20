Образование на карантине: Минцифры создало сериал для учителей

Новости Украины:Минцифры создал для учителей образовательный сериал о работе в условиях карантина.

Министерство цифровой трансформации создало обзорный образовательный сериал "Карантин: онлайн-сервисы для учителей", в котором учителям будет предоставлена информация об интернет-платформах дистанционного обучения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Facebook.

Сериал состоит из 6 видеороликов, в которых участвуют педагоги и эксперты, пользующиеся разными сервисами дистанционного обучения из-за введенного карантина, в том числе и в школах.

Сериал был разработан в кратчайшие сроки – за 3 дня.

Согласно сообщению, в сериале будет идти речь об алгоритмах и коммуникации учителей и школьников в период дистанционного обучения, а также будет разъяснена специфика использования онлайн-сервисов дистанционной работы: Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Viber и других.

Официальная презентация сериала состоится 23 марта на странице Минцифры в сети Facebook .

Напомним: