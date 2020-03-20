"По рецептуре ВОЗ": ПЦУ начала производить антисептики

Священнослужители Православной церкви Украины начали изготавливать антисептики и раздавать их уязвимым группам населения.
Об этом говорится в сообщении ПЦУ в Facebook.
"Каждый человек нуждается в поддержке и надежной опоре в сложной ситуации. Особенно сейчас, во время распространения опасного вируса, наиболее уязвимыми к которому являются пожилые люди и те, кто в силу жизненных обстоятельств не имеет возможности принять необходимые меры для защиты от болезни. Первый из них - дезинфекция рук и поверхностей с помощью антисептика. Поэтому священнослужители отдела Социального служения Киевской митрополии ПЦУ с благословения предстоятеля начали изготовление антисептиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что церковь раздает флаконы антисептиков уязвимым группам населения - пожилым людям и тем, кто оказался в трудной ситуации или нет жилья.
По данным ПЦУ, пока священнослужители изготовили почти две тысячи флаконов и распространили их в столице и разослали в Мариуполь, Харьков и Одессу.
"Антисептик изготавливается по рецептуре Всемирной организации здравоохранения из следующих реагентов: этанола или изопропилового спирта, перекиси водорода и глицерина", - отметили в ПЦУ и призвали другие приходы и благотворительные организации присоединяться к делу.
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