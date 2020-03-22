Американский суд отказал во взыскании с Украины $1 миллиарда

Новости Украины:Денис Малюська заявил, что с Украины пытались взыскать 1 000 000 000 долларов США.

Суд в США отказал во взыскании с Украины 1 млрд. долл. из-за потери прав на пользование земельным участком для строительства развязки Дарницкого моста в Киеве.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.

"С Украины пытались взыскать 1 000 000 000 (один миллиард) долларов США в связи с потерей прав на пользование земельным участком для строительства развязки Дарницкого моста (Киев) ... Федеральный суд округа Колумбия (США) в требованиях истцов отказал", - написал Малюська.

Он сообщил, что истцами были ООО "Люксэкспресс-II", американская компания Alamo Group Inc. и два физических лица. В то же время ответчиками были Арсений Яценюк, Виктор Шокин, Виктор Янукович, Виктор Пшонка, Николай Азаров, Андрей Клюев и ряд других бывших украинских правительственных чиновников.

Малюська напомнил, что история спора тянется с 2003 года, когда решили строить железнодорожно-автомобильный мостовой переход через Днепр. А с 1998 года эти земли находились в долгосрочной аренде у истца, который строил там микрорынок.

Начался продолжительный спор между строителями мостового перехода и арендаторами земельного участка. Многочисленные проверки прокуратурой и контролирующими органами выявляли нецелевое использование арендаторами земельных участков и объектов. В украинских судах разной инстанции состоялось немало судебных процессов, которые в конечном итоге закончились не в пользу арендаторов земельного участка. С 2016 года это дело попало в американские суды.

"Стратегия защиты государства Украина в аналогичных производствах основывается, в первую очередь, на юрисдикционном иммунитете государства от производств в судах иностранных государств. В американском законодательстве этот принцип установлен Законом США "Об иммунитете иностранных государств" (Foreign Sovereign Immunities Act) ", - рассказал министр.

По его словам, Украине удалось доказать отсутствие коммерческой связи между спором и США, а также апеллировать к юридическим стандартам американского судопроизводства, которое может отказать в иммунитете только "выразительно и несомненно".

Малюська подчеркнул, что принятие решения в юрисдикционной стадии рассмотрения дела крайне благоприятно для государства, поскольку позволяет избежать существенных расходов и нагрузки, как истребование документов, предоставление объяснений, допрос свидетелей и т. п.

"Такая процедура крайне обременительна для государства, поскольку обычно документы и материалы, имеющие значение для рассмотрения дела по существу, не сохраняются, а потому согласно американскому процессуальному закону к государству как ответчику в процессе могут быть применены санкции", - объяснил министр.