Погода на неделю: холодный северный антициклон надвигается на Украину

Новости Украины:Холодная погода с сильным ветром удержится в Украине в ближайшие дни.

В ближайшие сутки, 23 марта, на большую часть территории Украины распространится холодный воздух с северо-востока в сопровождении порывистого ветра, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине без осадков, лишь ночью в восточных, большинстве западных, Винницкой и Днепропетровской областях небольшой снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем на юге и юго-востоке местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части, Днепропетровской и Донецкой областях ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой снег, метель; температура ночью 7-12°, днем 3-8° мороза.

В Киеве - без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.

Прогноз погоды на 23 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз синоптика

Прохладную погоду в Украину принес антициклон Юрген, который пришел к нам с севера, отметила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

На всей территории Украины будет облачно, но без осадков. В некоторых регионах страны возможны ночные морозы. Сильные порывы ветра со скоростью 12 метров в секунду будут наблюдаться по всей территории Украины. В общем температура опустится до + 2...+6 градусов тепла.

На Западе Украины будет по-зимнему холодно. Там температура ночью опустится до -4...-6 градусов, возможны морозы, снег и гололедица. Воздух днем прогреется лишь до +4 градусов. В Карпатах и окрестностях будет падать мокрый снег. На севере Украины, как и на Западе, будет прохладно, однако снега не будет.

На востоке страны будет несколько теплее – + 4...+5 градусов тепла. Но ночью также прогнозируют морозы до -4 градусов, ночью возможен снег. Южные регионы будут сопротивляться холоду, там максимальная температура будет держаться на уровне +4...+6 градусов тепла днем. Осадков не ожидают.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 марта самая высокая температура днем была 20,4 в 1913г., самая низкая ночью -17,3 в 1942г.

Прогноз погоды на понедельник, 23 марта, в городах Украины:

Ужгород – +2...+4

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – +1...+3

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +4...+6

Николаев – +3...+5

Херсон – +4...+6

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – + 2... + 4

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +4...+6

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – 0...+2

В Украине 24 марта без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 9-14 м/с, в Карпатах и южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза; днём 1-6° тепла; в Карпатах ночью 8-13°, днём 3-8° мороза.

В Киеве во вторник без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 3-5° тепла.

Прогноз погоды на 24 марта, фото: meteo.gov.ua

25-26 марта без осадков. Температура ночью 3-9° мороза, в южных областях и на Закарпатье, а 26 марта в Украине около 0°; днем 25 марта 3-9° тепла, на юге страны до 13°; 26 марта в большинстве областей 9-15°

25-26 марта без осадков. Температура 25 марта ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла; 26 марта ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 9-14° тепла.

Прогноз погоды на 25 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 26 марта, фото: meteo.gov.ua

В период с 27 по 30 марта в Украине будет сухо. Температура понизится ночью до 3° мороза - 3° тепла, днем до 9-15° тепла (в восточных областях до 6-11°), на юге страны и на Закарпатье ночью до 1-6° тепла, днем до 11-17° тепла.

Прогноз погоды на 27 марта, фото: meteo.gov.ua

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в четверг, 12 марта, в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предыдущее высшее историческое значение 1915г в этот день на 0,4°С и составила +9,2°С, по климатической норме соответствует температуре середины апреля.

Почему зима в Украине была аномально теплой?

Нынешняя зима 2019-2020 годов в Украине была одной из самых теплых за всю историю. Все потому, что холод на Северном полюсе удержало явление под названием "Арктическая осцилляция".

В частности, стойкая область низкого давления над Северным полюсом потянула воздушные потоки на север, удерживая там ветры, которые постоянно окружают полярный регион. В результате возник барьер, который держит холод на месте. Поэтому, сильные морозы не пришли в Европу и в Украину.

Нынешняя зима стала самой теплой за всю историю наблюдений в Европе, опередив предыдущий температурный "рекорд", зафиксированный во время зимы 2015-2016 годов.