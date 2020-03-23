В Минздраве прогнозируют увеличение количества очагов коронавируса в Украине

Новости Украины:Министр МОЗ Илья Емец считает, что количество инфицированных COVID-19 будет увеличиваться.

Глава Минздрава Украины Илья Емец, рассказал какие маски могут защитить граждан от заражения коронавирусной инфекцией.

Как сказал чиновник в эфире телеканала "112 Украина", не заразиться помогут только специальные маски-респираторы.

"Маски марлевые – они не защищают. Нужны маски-респираторы, чтобы защититься. А чтобы не распространять, если человек инфицирован и даже, если он не знает и без симптомов, должен надеть маску", - сказал Емец.

Также Емец считает, что граждане, которые возвращаются из-за границы, должны не только носить маски, а и находиться в карантине в течение двух недель. Также, по его мнению, в Украине будет увеличиваться количество очагов распространения коронавируса.

Как сообщалось, вчера, 22 марта, в Украине было выявлено 26 новых случаев инфицирования. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Напомним: