В КГГА рассказали, от каких тестов отказалась Испания и какие получила Украина

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отметил, что Испания отказалась от партии тестов на антиген, а Украина получила тесты на антитела.
Об этом он написал на своей странице Facebook, комментируя ситуацию с экспресс-тестами на коронавирус.
"О тестах, от которых отказалась Испания ... Сначала отмечу: компания Bioeasy с 12 марта 2020 года имеет сертификат СЕ на продажу четырех видов экспресс-тестов. Существенное замечание: Испания отказалась от партии тестов на антиген, а Украина получила тесты на антитела. В этом и есть их большое отличие ", - отметил Поворозник.
По его словам, тесты на антиген имеют значительно худшую воспроизводимость, а именно: 74%. Кроме того, результат зависит от правильности забора образцов.
"Тесты на антитела, которые закупила Украина, имеют чувствительность 90,3%, специфичность - 100%, что подтверждено соответствующими клиническими испытаниями продукта и сертификатами качества партии", - рассказал столичный чиновник.
В то же время он призвал журналистов к сотрудничеству, а перед тем, как распространить очередную "измену", обращаться к специалистам.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 27 марта превысило 533 тыс., из них более 383 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
В Киеве по состоянию на утро пятницы зарегистрированы еще 8 новых случаев заражения коронавирусом.
Министерство здравоохранения впервые обнародовало возрастную разбивку больных с коронавирусной болезнью с COVID-19.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.