В КГГА рассказали, от каких тестов отказалась Испания и какие получила Украина

Новости Украины:Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил о различии между тестами от каких отказалась Испания и какие получила Украина.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отметил, что Испания отказалась от партии тестов на антиген, а Украина получила тесты на антитела.

Об этом он написал на своей странице Facebook, комментируя ситуацию с экспресс-тестами на коронавирус.

"О тестах, от которых отказалась Испания ... Сначала отмечу: компания Bioeasy с 12 марта 2020 года имеет сертификат СЕ на продажу четырех видов экспресс-тестов. Существенное замечание: Испания отказалась от партии тестов на антиген, а Украина получила тесты на антитела. В этом и есть их большое отличие ", - отметил Поворозник.

По его словам, тесты на антиген имеют значительно худшую воспроизводимость, а именно: 74%. Кроме того, результат зависит от правильности забора образцов.

"Тесты на антитела, которые закупила Украина, имеют чувствительность 90,3%, специфичность - 100%, что подтверждено соответствующими клиническими испытаниями продукта и сертификатами качества партии", - рассказал столичный чиновник.

В то же время он призвал журналистов к сотрудничеству, а перед тем, как распространить очередную "измену", обращаться к специалистам.

Напомним: