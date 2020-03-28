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В Бангкок вылетел спецрейс за украинцами

В Бангкок вылетел спецрейс за украинцами
04:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МАУ

Новости Украины:В Таиланд вылетел самолет, который заберет украинцев.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" направила специальный эвакуационный рейс в Бангкок, чтобы забрать украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

В 22:37 специальный эвакуационный рейс PS1171 вылетел из Международного аэропорта "Борисполь".

Рейс выполняется на дальнемагистральном широкофюзеляжном самолете Boeing 767-300 с бортовым номером UR-GEA. Пассажирская емкость воздушного судна – 286 кресел.

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Согласно расписанию, прибытие рейса PS1172 Бангкок – Киев ожидается в 18:15 в воскресенье, 29 марта. По состоянию на вечер 27-го марта на рейс зарегистрированы 274 пассажира.

Напомним: 

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Все по теме:

МАУ, Борисполь, Бангкок, Коронавирус, Спецрейс, Boeing 767-300.
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