В Бангкок вылетел спецрейс за украинцами

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" направила специальный эвакуационный рейс в Бангкок, чтобы забрать украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
В 22:37 специальный эвакуационный рейс PS1171 вылетел из Международного аэропорта "Борисполь".
Рейс выполняется на дальнемагистральном широкофюзеляжном самолете Boeing 767-300 с бортовым номером UR-GEA. Пассажирская емкость воздушного судна – 286 кресел.
Согласно расписанию, прибытие рейса PS1172 Бангкок – Киев ожидается в 18:15 в воскресенье, 29 марта. По состоянию на вечер 27-го марта на рейс зарегистрированы 274 пассажира.
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