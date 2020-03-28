Коронавирус: как будут лечить пациентов без декларации

Новости Украины:Минздрав Украины рекомендует выделить врачей, которые будут принимать пациентов без декларации с семейным врачом в период карантина.

Министерство здравоохранения порекомендует доукомплектовать центры первичной медико-санитарной помощи врачами, которые будут оказывать помощь пациентам без деклараций с семейным врачом в случае подозрения на коронавирус.

"Мы будем рекомендовать центры первичной медико-санитарной помощи дополнительно укомплектовать врачами, которые будут консультировать больных с коронавирусной болезнью и другими симптомами острой респираторной болезни на период эпидемии в Украине: именно тех пациентов, у которых отсутствуют декларации с семейным врачом", - сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в субботу.

Он также призвал граждан Украины, которые ещё не подписали декларации, решить этот вопрос.

"В случае, если есть высокая температура, кашель сухой и затрудненное дыхание, мы рекомендуем не затягивать, а обратиться за медицинской помощью, в том числе путем вызова экстренной медицинской помощи", - добавил он.

Напомним:

В Украине зафиксированы 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 8 - летальных.

По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксированы 19 новых случаев. Всего в столице 74 инфицированных.

Во всем мире подтверждены 508 070 случаев заражения, 27 761 из которых оказались летальными. В то же время 127 531 инфицированных выздоровели. Наибольшее количество смертей (9 134) зарегистрировано в Италии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.