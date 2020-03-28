Скачать
Суббота, 28.03.2020
В Украине увеличилось число смертей от коронавируса
В Украине увеличилось число смертей от коронавируса
Украина закрыла границы - что делать украинцам, которые не успели вернуться
Украина закрыла границы - что делать украинцам, которые не успели вернуться
Андрей Шевченко находится в Лондоне
Андрей Шевченко находится в Лондоне
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 марта

Коронавирус: как будут лечить пациентов без декларации

Коронавирус: как будут лечить пациентов без декларации
11:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Минздрав Украины рекомендует выделить врачей, которые будут принимать пациентов без декларации с семейным врачом в период карантина.

Министерство здравоохранения порекомендует доукомплектовать центры первичной медико-санитарной помощи врачами, которые будут оказывать помощь пациентам без деклараций с семейным врачом в случае подозрения на коронавирус.

"Мы будем рекомендовать центры первичной медико-санитарной помощи дополнительно укомплектовать врачами, которые будут консультировать больных с коронавирусной болезнью и другими симптомами острой респираторной болезни на период эпидемии в Украине: именно тех пациентов, у которых отсутствуют декларации с семейным врачом", - сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в субботу.

Он также призвал граждан Украины, которые ещё не подписали декларации, решить этот вопрос.

"В случае, если есть высокая температура, кашель сухой и затрудненное дыхание, мы рекомендуем не затягивать, а обратиться за медицинской помощью, в том числе путем вызова экстренной медицинской помощи", - добавил он.

Напомним: 

В Украине зафиксированы 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 8 - летальных.

По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксированы 19 новых случаев. Всего в столице 74 инфицированных.

Во  всем мире подтверждены 508 070 случаев заражения, 27 761 из которых оказались летальными. В то же время 127 531 инфицированных выздоровели. Наибольшее количество смертей (9 134) зарегистрировано в Италии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Коронавирус, Декларации с врачами, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина закрыла границы - что делать украинцам, которые не успели вернуться
02 Названо самое эффективное мыло для защиты от коронавируса
03 У берегов Австралии началось массовое вымирание коралловых рифов (Фото)
04 На Землю обрушится невероятно сильная солнечная буря: дата
05 Зеленский поприветствовал новую страну-члена НАТО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)
COVID-19: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)
Украина переходит на летнее время: не забудьте перевести часы
Летнее время: не забудьте перевести часы
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
К Земле мчится астероид: сближение будет 29 апреля
К Земле мчится астероид: сближение будет 29 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь