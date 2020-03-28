Борьба с фейками в Украине: Facebook запустил новый проект

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине компания Facebook запустила проект для борьбы с неправдивой информацией.

Социальная сеть Facebook запустила программу борьбы с фейками в Украине.

Об этом сообщила организация "ВоксУкраина" в Twitter.

"Сегодня Facebook запустил борьбу с фейками в Украине. Проекты #VoxCheck и @StopFakingNews стали его партнерами в этом и теперь могут маркировать фейковую информацию в ФБ, чтобы украинцы сразу видели, где #зрада и #фейк", - говорится в заметке.

Напомним: