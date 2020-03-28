Средства защиты для медиков: В Минздраве заявили о новых поставках

Заместитель министра здравоохранения-главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время ожидается поставка средств индивидуальной защиты медработников.
Об этом он сообщил 28 марта во время онлайн-брифинга относительно ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
"В ближайшее время ожидается новая поставка средств индивидуальной защиты для медработников, которые будут переданы с национального уровня в учреждения здравоохранения, определенные для приема больных коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.
Он добавил, что также в такие больницы в ближайшее время передадут материалы для реанимационных отделений.
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Напомним:
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