Сивохо больше не работает в СНБО

Новости Украины:Сергей Сивохо был уволен из должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны, которую он занимал на общественных началах.

Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос "Детектора медиа".

"По состоянию на 24 марта (дата, когда послали запрос, – ред.) Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах", - говорится в сообщении.

Причины увольнения в аппарате СНБО не уточнили.

В то же время там сообщили, что также уволен с должности советника секретаря СНБО на общественных началах нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко.

Напомним:

12 марта в Киеве произошли стычки во время презентации Национальной платформы примирения в Киевском выставочном центре Парковый, в результате советника секретаря СНБО Сергея Сивохо ударили в спину.

Сотрудники полиции задержали 15 человек, причастных к срыву презентации советника секретаря Совета безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергея Сивохо "Национальной платформы примирения и единства".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявляет, что один из 11-ти его советников Сергей Сивохо не уполномочен представлять позицию СНБО по каким-либо вопросам.

Политическая партия "Национальный корпус" направила в Службу безопасности Украины сообщение о совершении государственной измены Сергеем Сивохо, который инициировал в Киеве мероприятие под названием "Национальная платформа примирения и единства".

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения троим подозреваемым в хулиганских действиях в ходе презентации Национальной платформы примирения и единства.

16 марта 19 народных депутатов от "Слуги народа" попросили секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова освободить Сергея Сивохо от должности его внештатного советника.