В Украине порекомендовали как бороться с COVID-19 на языках нацменьшинств

Министерство здравоохранения совместно с Министерством культуры выпустили рекомендации по противодействию коронавирусу на других языках.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что коммуникационная команда "Коронавирус инфо" адаптировала базовые рекомендации по карантину на языках национальных меньшинств, проживающих на территории страны.

Сейчас инфографика уже доступна на польском, татарском, венгерском и румынском языках.

Напомним:

По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине в целом подтвердили 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 случая - летальные, 19 человек выздоровели.

В мире по состоянию на утро 3 апреле зафиксированы 1 млн 15 тыс. 877 случаев коронавирусной инфекции СОVID-19, при этом 53 218 человек умерли, выздоровели 212 993 человека.

Генассамблея ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.