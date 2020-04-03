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В Украине порекомендовали как бороться с COVID-19 на языках нацменьшинств

В Украине порекомендовали как бороться с COVID-19 на языках нацменьшинств
22:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Минздрав и Минкульт дали рекомендации по противодействию коронавирусу на языках нацменьшинств.

Министерство здравоохранения совместно с Министерством культуры выпустили рекомендации по противодействию коронавирусу на других языках.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что коммуникационная команда "Коронавирус инфо" адаптировала базовые рекомендации по карантину на языках национальных меньшинств, проживающих на территории страны.

Сейчас инфографика уже доступна на польском, татарском, венгерском и румынском языках.

Напомним: 

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Украина, Минздрав, Карантин, Коронавирус.
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