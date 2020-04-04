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В Украину за сутки вернулись семь тысяч граждан

В Украину за сутки вернулись семь тысяч граждан
10:16 Сегодня Телеграф ГПСУ Фото: ГПСУ

Новости Украины:Более семи тысяч граждан Украины вернулись на родину за минувшие сутки, покинули страну более 3,8 тысячи человек, 1,5 тысячи из которых – иностранцы.

В Украину за минувшие сутки вернулись более 7 тыс. украинцев, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"За сутки пограничники совершили более 12,4 тыс. контрольных операций. В общем, за минувшие сутки в Украине вернулось более 7 тыс. наших соотечественников", - говорится в сообщении.

Так, всего за прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло 2,5 тыс. человек.

Также отмечается, что по состоянию на утро субботы в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. Кроме того, в течение суток Украину покинули более 3,8 тыс. человек, в том числе более 1,5 тыс. иностранцев.

Венгрия меняет правила пересечения границы для украинцев

Ранее сообщалось, что Кабмин ужесточил карантин в Украине. Послабление ограничений возможно через три-четыре недели и будет проводиться в несколько этапов, отметил премьер Денис Шмыгаль.

Кабмин оставляет работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины.

Граждане Украины, которые находятся сейчас в Турции и не смогли вовремя выехать домой в связи с карантином, организован паром домой.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Граница, ГПСУ, Коронавирус, Эвакуация украинцев.
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