В МИД назвали, сколько украинцев за рубежом болеют коронавирусом

Новости Украины:В МИД сообщили об увеличении числа зараженных украинцев за рубежом.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что за рубежом число украинцев, которые лечатся от коронавируса, возросло до 170 человек.

Об этом говорится в оперативной информации МИД относительно коронавируса по состоянию на 20:00 4 апреля.

В частности, в разных странах число украинцев, которые лечатся от осложнений, вызванных коронавирусом, возросло до 170. Больше всего в Италии - 121.

Кроме того, в Греции - 16, в Испании - 5, в Германии, Польше и Доминиканской Республике - по 4, в Австрии - 3, в Швеции, Швейцарии, Таиланде, США, Сербии, на Сейшельских островах, в Российской Федерации, Португалии, ОАЭ, Нидерландах, Нигерии, Великобритании и Бельгии - по одному.

Сейчас 13 тыс. 869 украинских граждан обратились за помощью в иностранные дипломатические ведомства Украины по программе "Защита".

За последние сутки не изменилось число украинцев, которые умерли за границей от коронавируса, - 5 граждан. Также не изменилось количество украинцев, которые поправились за рубежом, - 11 человек: четверо - в Японии, по двое - в Италии и Польше, по одному - в Нигерии, ОАЭ и ФРГ.