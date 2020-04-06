Итоги дня 5 апреля: коронавирус, карантин, пожар в Чернобыльской зоне

Коронавирус в Украине и мире
В Украине 6 апреля ужесточаются карантинные меры. Принятые постановлением №211 новые нормы ограничительных мер вызвали в украинском множество вопросов. В связи с этим в Кабмине предоставили разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам.
В Украине по состоянию на утро 5 апреля зарегистрировали 1251 заражений на коронавирус, за последние сутки заболело рекордное количество - 156 человек. В мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 203 099 человек, скончались 64 774 человек, выздоровели около 246 893 тыс.
Пожар в Чернобыльской зоне
В зоне отчуждения безусловного (обязательного) отселения пылало более 100 гектаров. В центре пожара радиация выше нормы.
В Киеве и области замерили радиационный фон
Пожар в подземном коллекторе на Крещатике в Киеве повредил кабели "Укртелекома"
Пожар в подземном коллекторе на Крещатике повредил кабельные сети "Укртелекома".
Украинскую столицу опять окутало смогом, в ГСЧС говорят об антициклоне.
В Киеве в ближайшие несколько дней будет сохраняться загазованность воздуха, вызванная антициклоном.
Алексей Михайличенко рассказал о сложившейся ситуации в УПЛ.
Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко в интервью официальному сайту клуба рассказал, что думает по поводу продолжения текущего сезона.
Ассоциация тяжелой атлетики Таиланда и Федерация тяжелой атлетики Малайзии дисквалифицированы.
Группа по санкциям независимых федераций (IMFSP) при Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала Ассоциацию тяжелой атлетики Таиланда (TAWA) и Федерации тяжелой атлетики Малайзии (MWF) из-за нарушения антидопинговых правил.
Киевляне останутся без командных тренировок еще две недели.
Киевское "Динамо" на официальном сайте сообщило о продлении карантина, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, до 24 апреля.
Брон Строумэн в чемпионском бою победил Уилла Голдберга.
Профессиональный рестлер Брон Строумэн стал чемпионом Вселенной, победив Уилла Голдберга на шоу Wrestlemania 36 во Флориде (США).
Сейсмологи зафиксировали снижение вибрации Земли
По данным сейсмологов, резкое сокращение активности во время пандемии коронавируса привело к тому, что Земля вибрирует значительно меньше.
Мадонна передала $1 млн на лекарства против COVID-19
Популярная американская певица решила направить свои средства на ускорение разработки лекарств от болезни.
Звезда "Сверхъестественного" и "Флэша" погиб при неизвестных обстоятельствах
Погиб юный канадский актер, звезда сериала "Флэш" Логан Уильямс. Парень прославился ролями в нескольких сериалах, в том числе "Когда зовет сердце", "Сверхъестественное" и "Шепот". На момент смерти актеру было всего 16 лет.
"Мулан" выйдет на экраны 24 июля.
Студия Disney назвала новые даты выхода фильмов, релиз которых был отложен из-за коронавируса. Так, премьеру "Мулан" теперь запланировали на июль, "Черной вдовы" - на ноябрь, а "Круиз по джунглям" отложен на год.