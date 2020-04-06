Итоги дня 5 апреля: коронавирус, карантин, пожар в Чернобыльской зоне

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Коронавирус в Украине и мире

В Украине 6 апреля ужесточаются карантинные меры. Принятые постановлением №211 новые нормы ограничительных мер вызвали в украинском множество вопросов. В связи с этим в Кабмине предоставили разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам.

В Украине по состоянию на утро 5 апреля зарегистрировали 1251 заражений на коронавирус, за последние сутки заболело рекордное количество - 156 человек. В мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 203 099 человек, скончались 64 774 человек, выздоровели около 246 893 тыс.