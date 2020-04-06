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Понедельник, 06.04.2020
Итоги дня 5 апреля: коронавирус, карантин, пожар в Чернобыльской зоне
Итоги дня 5 апреля: коронавирус, карантин, пожар в Чернобыльской зоне
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Итоги дня 5 апреля: коронавирус, карантин, пожар в Чернобыльской зоне

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Итоги дня 5 апреля: коронавирус, карантин, пожар в Чернобыльской зоне
07:17 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Коронавирус и ужесточение карантина. Пожар близ Чернобыля. Киев опять окутало смогом. Киевское "Динамо" продлевает карантин и другое.

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Киев, Пожар, Чернобыль, Карантин, Смог, Коронавирус.
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