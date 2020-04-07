Коронавирус в Украине: частные лаборатории теперь могут делать тесты на COVID-19

Новости Украины:Минздрав разрешил частным лабораториям и клиникам проводить ПЦР-тесты на COVID-19.

Министерство здравоохранения разрешило частным лаборатория и клиникам, имеющим соответствующие лицензии, проводить ПЦР-тестирование на наличие COVID-19.

Как сообщает Минздрав на своем "Телеграмм-канале", частные клиники и лаборатории должны будут отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья.

"Это нужно для того, чтобы все случаи попадали в официальную статистику и было проведено должное эпидемиологическое расследование ", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Как сообщалось, по состоянию на утро 7 апреля в Украине зарегистрировано 1462 случая заболевания COVID-19, из них 104 ребенка. Рассмотрены 6385 подозрений на COVID-19.

В мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.