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Ляшко о карантине: Результаты мы увидим буквально через 7-8 дней

Ляшко о карантине: Результаты мы увидим буквально через 7-8 дней
02:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Ляшко говорит, что результаты жесткого карантина Украина увидит уже через 7-8 дней, а прирост зараженных сегодня значительно меньше, чем был бы без него.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечает, что результаты введения более жестких ограничительных мер в стране будут видны уже через 7-8 дней, и прирост количества зараженных коронавирусом сегодня значительно меньше, чем был бы без принятия таких мер.

"Результаты более жесткого карантина мы увидим буквально через 7-8 дней, отслеживая динамику. Прирост, который сегодня есть, - ежедневно от 10 до 15% увеличение количества случаев, это прогнозируемый прирост, и он значительно меньше, чем был бы без введения карантинных мер", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

По его словам, Украина может пройти "незамеченным" пик заболеваемости для всей системы здравоохранения в случае, если все предложенные меры будут соблюдаться, и указал, что "до введения карантинных мер пик ожидался на 14 апреля".

Ляшко напомнил, что 8 апреля Всемирная организация здравоохранения заявила всем странам, что "не вздумайте ослаблять карантин, не поддавайтесь на политические игры, сохраняйте свои противоэпидемические меры на том уровне, на котором их ввели".

Главсанврач обратил внимание, что Украина позднее, чем все страны Европейского союза, дошла до цифры в 1 тыс. зараженных коронавирусом. "И наши меры показывают, что у нас не такая стремительная динамика роста от 1 тыс. до 10 тыс.", - добавил он.

Ляшко подчеркнул, что Украина сегодня может делать 30 тыс. ПЦР-тестов в неделю для выявления коронавируса. "У Украины есть сегодня реактивы на проведение 250 тыс. тестов, и мы ожидаем в ближайшее время еще новую поставку. Тестируют всех, кто попадает под критерии тестирования, и они сегодня значительно расширены. Сегодня мы тестируем любую пневмонию, которая попадает в стационар, всех людей с лихорадками, кашлем, затрудненным дыханием", - отметил он.

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

Напомним: 

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Карантин, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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