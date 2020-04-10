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Карантин в Украине: по программе "Доступные лекарства" выписано уже более миллиона рецептов

Карантин в Украине: по программе "Доступные лекарства" выписано уже более миллиона рецептов
06:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:За период карантина выписали 1 миллион e-рецептов по программе "Доступные лекарства"

С начала карантина в Украине врачи выписали 1 млн электронных рецептов в рамках программы "Доступные лекарства".

Об этом информирует Национальная служба здоровья.

"За период карантина - с 12 марта по 9 апреля - врачи первички выписали более 1 млн электронных рецептов на "Доступные лекарства". Из них - 910 тысяч уже погашены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за это время лекарства по е-рецептам получили более 420 тыс. пациентов. Из них 63 тысячи впервые присоединились к программе "Доступные лекарства" именно во время карантина.

Программа "Доступные лекарства" стартовала 1 апреля 2017 года. Она предусматривает возмещение стоимости лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и бронхиальной астмы.

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

Напомним: 

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Карантин, Коронавирус, Доступные лекарства, Covid-19.
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