"Будет возвращаться циклично": Ляшко считает, что коронавирус станет сезонным заболеванием

Новости Украины:Ляшко считает, что коронавирус станет сезонным и будет возвращаться циклично.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко считает, что коронавирус станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично.

Такое мнение он высказал в интервью LB.

"Не могу сказать (начнет ли вирус после карантина распространяться активнее - ред.). Но, думаю, к октябрю все страны уже будут подготовлены совсем иначе. Почему я говорю об октябре - по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все-таки станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично", - сказал Ляшко.

По его словам, далее нужно посмотреть, как вирус будет мутировать, и как иммунитет с этими мутациями будет справляться.

"Если мы будем иметь стойкий иммунитет к этому вирусу, и мутации не будут вызывать болезнь - это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что ж, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях", - отметил заместитель министра.

При этом он выразил надежду, что всё-таки появится вакцина или препараты для лечения COVID-19, и людям не придется жить постоянно в ограничительных мерах.

В Украине по состоянию на 9:00 12 апреля зафиксировано 2 777 случаев заболевания Covid-19, в том числе 266 за минувшие сутки. Количество летальных случаев составило 83, а случаев выздоровления – 89, в том числе за минувшие сутки зафиксировано по 10 случаев смерти и выздоровления ранее заболевших от Covid-19.

Напомним: