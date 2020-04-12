"Будет возвращаться циклично": Ляшко считает, что коронавирус станет сезонным заболеванием

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко считает, что коронавирус станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично.
Такое мнение он высказал в интервью LB.
"Не могу сказать (начнет ли вирус после карантина распространяться активнее - ред.). Но, думаю, к октябрю все страны уже будут подготовлены совсем иначе. Почему я говорю об октябре - по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все-таки станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично", - сказал Ляшко.
По его словам, далее нужно посмотреть, как вирус будет мутировать, и как иммунитет с этими мутациями будет справляться.
"Если мы будем иметь стойкий иммунитет к этому вирусу, и мутации не будут вызывать болезнь - это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что ж, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях", - отметил заместитель министра.
При этом он выразил надежду, что всё-таки появится вакцина или препараты для лечения COVID-19, и людям не придется жить постоянно в ограничительных мерах.
В Украине по состоянию на 9:00 12 апреля зафиксировано 2 777 случаев заболевания Covid-19, в том числе 266 за минувшие сутки. Количество летальных случаев составило 83, а случаев выздоровления – 89, в том числе за минувшие сутки зафиксировано по 10 случаев смерти и выздоровления ранее заболевших от Covid-19.
Напомним:
Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается 17 апреля, а из карантина можно будет выходить с 24 апреля.
Введенные карантинные меры позволяют системе здравоохранения Украины справляться с нагрузками, связанными с количеством больных коронавирусом.
По состоянию на утро 12 апреля в Украине 54 человека с коронавирусной болезнью находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них ни одного ребенка.
Случаи заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом, уже зарегистрированы во всех областях Украины. На сегодня лидером по числу заболевших является Черновицкая область.