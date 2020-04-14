Коронавирус в мире: за рубежом умерли еще шесть украинцев

Новости Украины:За границей 24 украинца выздоровели от коронавируса.

За границей от коронавирусной болезни выздоровели 24 украинца.

Об этом сообщает "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины" в Facebook.

"За рубежом от коронавирусной болезни COVID-19 выздоровели 24 украинца. Еще шесть украинцев умерли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 175 граждан Украины проходят лечение в зарубежных клиниках.

По состоянию на утро 13 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 851 тыс. 531 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 114 тыс. 290 человек, поправились 461 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3102 случая заболевания COVID-19, из них 93 – летальных, выздоровели после коронавируса 97 человек.

Напомним: