Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о пожаре в зоне отчуждения: Общество должно знать правду и быть в безопасности
Зеленский о пожаре в зоне отчуждения: Общество должно знать правду и быть в безопасности
Изменения в госбюджете: Кабмин опроверг 12 мифов (Фото)
Изменения в госбюджете: Кабмин опроверг 12 мифов (Фото)
Гутцайт: Я сторонник системы приоритетных видов спорта
Гутцайт: Я сторонник системы приоритетных видов спорта
Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента
Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента

Коронавирус в мире: за рубежом умерли еще шесть украинцев

Коронавирус в мире: за рубежом умерли еще шесть украинцев
01:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:За границей 24 украинца выздоровели от коронавируса.

За границей от коронавирусной болезни выздоровели 24 украинца.

Об этом сообщает "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины" в Facebook.

"За рубежом от коронавирусной болезни COVID-19 выздоровели 24 украинца. Еще шесть украинцев умерли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 175 граждан Украины проходят лечение в зарубежных клиниках.

По состоянию на утро 13 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 851 тыс. 531 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 114 тыс. 290 человек, поправились 461 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3102 случая заболевания COVID-19, из них 93 – летальных, выздоровели после коронавируса 97 человек.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МИД, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента
02 Галлиани вспомнил громкие трансферы Милана: Шевченко был великим
03 Пожары в Чернобыле: в ГАЗО предупреждают о критической ситуации (Фото)
04 На Донбассе - новый случай инфицирования COVID-19
05 Снижает риски заражения вирусами: что за волшебный продукт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине упростили регистрацию безработных
В Украине упростили регистрацию безработных
Коронавирус в Днепропетровской области: за сутки обнаружено еще 11 инфицированных
COVID-19 в Днепропетровской области выявлен уже у 71 человека
Коронавирус в мире: за рубежом умерли еще шесть украинцев
Коронавирус в мире: за рубежом умерли еще шесть украинцев
Первый случай: астрономы сфотографировали столкновение двух галактик
Первый случай: астрономы сфотографировали столкновение двух галактик
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь