Коронавирус в мире: за рубежом умерли еще шесть украинцев

За границей от коронавирусной болезни выздоровели 24 украинца.
Об этом сообщает "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины" в Facebook.
"За рубежом от коронавирусной болезни COVID-19 выздоровели 24 украинца. Еще шесть украинцев умерли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 175 граждан Украины проходят лечение в зарубежных клиниках.
По состоянию на утро 13 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 851 тыс. 531 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 114 тыс. 290 человек, поправились 461 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 3102 случая заболевания COVID-19, из них 93 – летальных, выздоровели после коронавируса 97 человек.
Напомним:
В Ужгородской районной больнице на Закарпатье подтвержден COVID-19 у 5 медиков.
В Киеве разрешили закрывать на карантин учреждения, если в коллективе обнаружат больных COVID-19.
За минувшие сутки в Киеве было зарегистрировано рекордное количество новых случаев COVID-19 - 79, из которых 63 случая - в Киево-Печерской Лавре.
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