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Минздрав: Более 1000 студентов вызвались помочь в борьбе с коронавирусом

Минздрав: Более 1000 студентов вызвались помочь в борьбе с коронавирусом
12:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: oda.odessa.gov.ua

Новости Украины:Около 1100 студентов-медиков выразили желание присоединиться к борьбе с коронавирусной эпидемией.

Студенты-медики к борьбе с COVID-19 будут привлекаться только для выполнения организационно-технических задач, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Студенты привлекаются как волонтеры для организационно-технических мероприятий, связанных с борьбой с COVID-19. Они привлекаются не для оказания медпомощи, а именно для организационно-технической помощи для борьбы с COVID-19", - сказал он на брифинге во вторник.

Степанов сообщил, что студенты привлекаются на добровольных началах.

Желание принять участие в такой работе высказали 1100 студентов, заполнив соответствующие анкеты.

"Есть соответствующая анкета. На сегодняшний день количество заполненных анкет от наших студентов – уже около 1100. Но они привлекаются не для предоставления медицинской помощи, а именно для организационно-технической", - подчеркнул министр.

Напомним: 

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Минздрав, Студенты, Коронавирус, Максим Степанов, Студенты-медики, Covid-19.
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