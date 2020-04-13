Минздрав: Медработникам выплатят зарплату за март в размере 300%

Новости Бизнеса:По словам министра здравоохранения, доплаты профинансируют за счет медицинской субвенции, которая уже перечислена в регионы.

Медработникам выплатят зарплату за март в размере 300%. Как сообщил сегодня на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, этот вопрос Кабмин урегулирует 15 апреля на своем заседании.

По его словам, правительство внесет изменения в постановление о регулировании вопроса зарплаты 300% для медработников за март.

"На ближайшем заседании правительства будут внесены изменения в постановление относительно урегулирования вопроса заработной платы 300% для медиков за март. За счет какого источника – этот медицинская субвенция, которая уже пересчитана в регионы",- сказал министр.

Напомним, в начале апреля Минздрав пообещал, что медработники, занятые в лечении больных коронавирусом, за март получат доплату в размере трех должностных окладов.

Напомним, по состоянию на 09:00 13 апреля подтверждены 3102 случая COVID-19, из которых 93 летальные, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 325 новых случаев.

Коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Такое мнение высказал специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

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