Украина на карантине: что больше всего беспокоит украинцев

Новости Украины:Финансовые трудности сейчас беспокоят каждого четвертого украинца.

Сегодня более трети украинцев больше беспокоятся о здоровье родных в связи с коронавирусной инфекцией, почти треть - обеспокоены ростом цен на продукты, а у каждого четвертого возникли финансовые трудности.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в начале апреля Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Говоря о проблемах и сложностях, которые их сейчас беспокоят, респонденты чаще всего называли следующие (можно было выбрать до 3 ответов): переживают за здоровье близких - 36%; сильно выросли цены на продукты питания - 29%; возникли финансовые трудности - 26%; сложно купить средства индивидуальной защиты: маску, перчатки, жидкость для дезинфекции - 20%; опасаются, что не смогут получить медицинскую помощь в случае необходимости - 20%", - отмечают в КМИС.

Интересно, что по сравнению с мартовским опросом, количество тех, кто беспокоится за цены осталось на том же уровне, а вот количество людей, у которых возникли финансовые трудности, увеличилось на 6% (в марте таких респондентов было 20%).

Переживания относительно здоровья родных немного ослабли - в марте их отмечало 38% респондентов, в апреле - 36%. А вот тех, кто сам боится заболеть, в апреле 13%, в марте было 12%.

С марта заметно увеличилось число тех, кому сложно сидеть дома и не выходить на улицу - с 7% до 12% в апреле.

Постоянно переживают из-за неопределенности ситуации 13%; а 11% отмечают тревогу в связи с тем, что нужно поехать в другой населенный пункт, а транспорт не ходит, для 10% трудности связаны с тем, что нужно ездить на работу, а общественный транспорт почти не работает.

О том, что их отправили в неоплачиваемый отпуск говорят 5% респондентов, также 5% видят угрозу потери работы.

Стало сложно вести свою предпринимательскую деятельность - 5%; возникли сложности с покупкой продуктов питания и необходимых в быту вещей - 4%.

Опрос КМИС проводился с 7 по 11 апреля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2 000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Напомним: