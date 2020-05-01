В ВСУ за сутки не выявили новых случаев COVID-19

Новости Украины:За минувшие сутки новые случаи заболевания COVID-19 в Вооруженных силах не зарегистрированы.

В Вооруженных силах Украины за сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ y Facebook.

"По состоянию на 07:00 1 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 44 человека. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

В то же время на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 298 человек. У 31 военнослужащего в ближайшие три дня заканчивается изоляция.

"За прошедшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19 не зарегистрировано. Выздоровели 10 человек (Винницкая область - 3 человека, Харьковская область - 7 человек)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки 11 человек умерли и 175 выздоровели. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Черновицкой области (1667 случаев), Киеве (1453) и Ивано-Франковской области (899). При этом меньше всего заболевших в Луганской (35), Черниговской (50) и Донецкой (70) областях.

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