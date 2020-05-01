Скачать
Пятница, 01.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве за сутки COVID-19 заболели более полсотни человек
В Киеве за сутки COVID-19 заболели более полсотни человек
Минздрав: Украина рискует получить вторую волну коронавируса
Минздрав: Украина рискует получить вторую волну коронавируса
Первого мая - первый гол Месси за Барселону (Видео)
Первого мая - первый гол Месси за Барселону (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 мая

В ВСУ за сутки не выявили новых случаев COVID-19

В ВСУ за сутки не выявили новых случаев COVID-19
12:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:За минувшие сутки новые случаи заболевания COVID-19 в Вооруженных силах не зарегистрированы.

В Вооруженных силах Украины за сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ y Facebook.

"По состоянию на 07:00 1 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 44 человека. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

В то же время на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 298 человек. У 31 военнослужащего в ближайшие три дня заканчивается изоляция.

"За прошедшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19 не зарегистрировано. Выздоровели 10 человек (Винницкая область - 3 человека, Харьковская область - 7 человек)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки 11 человек умерли и 175 выздоровели. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Черновицкой области (1667 случаев), Киеве (1453) и Ивано-Франковской области (899). При этом меньше всего заболевших в Луганской (35), Черниговской (50) и Донецкой (70) областях.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Армия, ВСУ, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Испортят самочувствие на весь день: продукты, которыми не стоить завтракать
02 Пройдите визуальный тест, чтобы узнать свою самую слабую сторону
03 С Днем труда: красивые поздравления с 1 мая
04 Ушла из жизни солистка известной поп-группы "Фристайл"
05 В Египте произошел масштабный теракт, много погибших и раненых
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая
Пожары уничтожили около 5% Чернобыльского заповедника
Огонь уничтожил около 5% Чернобыльского заповедника
Степанов: Ситуация с коронавирусом позволяет начать смягчение карантина
Степанов: Карантин в Украине будет смягчен с 11 мая
Вера Кекелия стала мамой: имя малыша
Вера Кекелия стала мамой: имя малыша
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь