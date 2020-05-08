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Прогноз погоды на выходные: дожди немного стихнут - в Украину идет потепление

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Прогноз погоды на выходные: дожди немного стихнут - в Украину идет потепление
08:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:На День памяти и примирения и День победы в Украине будет прохладно, в ряде областей пройдет небольшой дождь.

В ближайшие сутки, 8 мая, погоду Украины будет определять прохладная и влажная воздушная масса с севера Европы, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу в большинстве регионов Украины пройдет небольшой дождь, ночью в западных областях, днем на Правобережье без осадков. Ветер северо-западный, 5-12 м/с, днем в центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17°; на высокогорье Карпат ночью заморозки 0-3°, температура днем 3-8° тепла.

В Киеве - ночью небольшой дождь, днем без осадков; температура ночью 4-6° тепла, днем 14-16°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период наблюдений в Киеве 8 мая самая высокая температура днем была 28,2 градусов тепла в 1907 году, а самая низкая ночью - 0,5 градусов выше ноля в 1953 году.

Прогноз погоды на 8 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Погода в Украине в четверг, 8 мая, будет прохладной и дождливой. Днем температура воздуха будет в пределах от +11 до +16 градусов тепла, а ночью опустится до +3 градусов. Синоптики предупреждают о дождях, грозах и штормовом ветре.

Ближайшей ночью непогоду следует ожидать в западных и северных областях, а также на Харьковщине, Полтавщине, Винничине и в районах Кропивницкого и Черкасс, сообщила Наталья Диденко в фейсбуке.

Днем непогода переместится на восточные области. Дожди вероятны в Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях. В центральных и южных областях – незначительные дожди.

Запад завтра днем вздохнет немного легче, хотя в западных областях местами небольшие осадки возможны,– добавила Диденко.

Ветер в Украине северо-западного и западного направления. В западных областях, местами на Севере, Юге и в Центре – штормовые порывы. Наталья Диденко отмечает, что в целом "завтрашние украинские контрасты – от 6 градусов мороза до 20 тепла".

В Киеве, 8 мая, будет холодно и влажно. Ближайшей ночью +4...+6 градусов тепла, а днем +10...+13 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 8 мая, в городах Украины:

  • Ужгород – +12...+14
  • Львов – +12...+14
  • Ивано-Франковск – +12...+14
  • Тернополь – +12...+14
  • Черновцы – +11...+13
  • Хмельницкий – +12...+14
  • Луцк – +13...+15
  • Ровно – +13...+15
  • Житомир – +12...+14
  • Винница – +12...+14
  • Одесса – +12...+14
  • Николаев – +13...+15
  • Херсон – +15...+17
  • Симферополь – +15...+17
  • Кропивницкий – +13...+15
  • Черкассы – +13...+15
  • Чернигов – +12....+14
  • Сумы – +14...+16
  • Полтава – +14...+16
  • Днепр – +15...+17
  • Запорожье – +16...+18
  • Донецк – +16...+18
  • Луганск +18...+20
  • Харьков – +15...+17
  • Киев – +11...+13

В субботу, 9 мая, в Украине без осадков, лишь в восточной части, днём и в западных областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° тепла; днём 13-18°, на крайнем западе 18-23°.

В Киеве 9 мая - без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 15-17°.

Прогноз погоды на 9 мая, фото: meteo.gov.ua

10 мая в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в восточной части, днем и в западных областях местами небольшой дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 4-9° тепла; днем 13-18°, на крайнем западе и Правобережье 18-23°.

Возле Мелитополя пронесся гигантский смерч (Видео)

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 4-9° тепла; днем 18-23°.

Прогноз погоды на 10 мая, фото: meteo.gov.ua

11 мая в Украине без осадков, лишь в северо-западных областях днем небольшой дождь; температура ночью 6-12°, днем 19-25°, на побережье морей и в Карпатах 15-18°.

11 мая в Киеве без осадков; температура ночью 7-12°, днем 20-25°.

Прогноз погоды на 11 мая, фото: meteo.gov.ua

12 мая в западных, северных областях, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, небольшой, в Карпатах и на Закарпатье умеренные дожди; температура ночью 6-12°, днем в западных областях 10-15°, в северных и центральных областях 14-19°, в южной и восточной части 17-22°.

Карпаты засыпало снегом

 12 мая в столице небольшой дождь; температура ночью 7-12°, днем 14-19°.

Прогноз погоды на 12 мая, фото: meteo.gov.ua

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Дождь в Киеве побил все рекорды за прошедшие годы

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Тепло, Заморозки, Синоптики, Потепление, Весна, Прогноз погоды, Грозы, Погода в мае.
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