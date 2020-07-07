Итоги 6 июля: Чума, смерть Морриконе и послабление карантина

1 В Украине уже более 49 тыс случаев коронавируса В Украине на 6 июля зафиксировано уже более 49 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, новых случаев - более полутысячи. Так, из 49 043 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 543 инфицированных - меньше, чем за предыдущие сутки.

2 Украинцев не пустили в Грецию 17 украинцев, которых в субботу не пустили в Грецию, провели вторую ночь в полицейском изоляторе в аэропорту Афин. Пассажирам так и не вернули паспорта и чемоданы с вещами.

3 На Одесской железной дороге грузовой состав сошел с рельсов В Кировоградской области на Одесской железной дороге грузовой состав сошел с рельсов. По предварительным данным, поезд "самольно скатился" во время остановки на станции Чернолесская в Кировоградской области. Авария произошла, когда машиниста и его помощника не было в кабине поезда. В результате аварии электровоз врезался в будку на станции и повалил столб, вагоны локомотива слетели с рельсов, часть состава перевернулась и улетела с насыпи.

4 В Киеве и Львовской области смягчают карантин На внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение частично ослабить карантинные ограничения во Львовской области. В понедельник, 6 июля, комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение о смягчении некоторых карантинных ограничений в столице. Об этом сообщил Виталий Кличко. В частности, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам разрешили работать после 22:00 при условии соблюдения санитарных норм и регламентов.

5 Вспышку бубонной чумы зафиксировали в двух азиатских странах В период пандемии коронавируса мир всколыхнула новость об еще одной вспышке опасного заболевания. В двух странах выявили случаи бубонной чумы. На границе с Россией объявили тревогу. Вслед за Монголией в Китае зафиксировали вспышку бубонной чумы. На севере Китая власти ввели режим повышенной эпидемиологической опасности из-за подозрения на бубонную чуму у одного из пациентов.

6 Умер итальянский композитор Эннио Морриконе Морриконе скончался в ночь на 6 июля в клинике в Риме из-за последствий падения. Он находился в клинике после того, как сломал бедренную кость во время падения. На тот момент композитору и дирижеру было 91 год. Эннио Морриконе был одним из самых известных композиторов современности. Большая часть его работ написана для кино и телевидения.

7 "Танці з зірками-2020": кто занял первое судейское кресло нового сезона Авторы шоу "Танці з зірками" активно готовятся к новому сезону. Уже этой осенью одним из экспертов нового сезона станет балерина Екатерина Кухар.

8 От осложнений коронавируса умер звезда Бродвея Ник Кордеро Канадский актер, звезда Бродвея Ник Кордеро 5 июля скончался в Лос-Анджелесе после 95 дней интенсивного лечения от Covid-19.

9 Львовский форум издателей пройдет в онлайн-формате 27-й Львовский международный BookForum 2020 пройдет в онлайн-режиме. Мероприятие в подобном формате состоится впервые.

10 Заря не довольна судейством в Украине В последнее время сложилась тенденция того, что футбольный клуб "Заря" страдает от некачественного арбитража и предвзятого отношения со стороны судейского корпуса.

11 Монзуль рассудит финал Кубка Украины-2020 В среду, 8 июля, состоится финальный поединок Кубка Украины по футболу-2020. В решающем матче в Харькове на ОСК "Металлист" встретятся полтавская Ворскла и столичное Динамо. Начало встречи в 21:30 по киевскому времени.

12 Бой Ломаченко - Лопес подтвержден WBC Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил о ситуации в легком дивизионе, где у организации вскоре будет сразу четыре чемпиона (франчайзинговый, обычный, временный и бриллиантовый).

13 Появилось видео, как молния попала в 16-летнего футболиста На днях 16-летний голкипер Антон Заборовский футбольного клуба "Знамя Труда" из Орехово-Зуева Московской области стал жертвой попадания молнии. Инцидент случился во время тренировки на футбольном поле. При том, что небо было чистым и большой грозы не предвиделось.