Главные события недели: коронавирус, чума, непогода в Украине, протесты в РФ и другое

В мире коронавирусной болезнью COVID-19 заразились почти 12,7 млн человек, выздоровели почти 7 млн, а умерло - более 560 тысяч.
По состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 564 420. В свою очередь, выздоровели 6 980 671 человек.
В Украине по состоянию на утро 12 июля диагностировали еще 678 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
По состоянию на 12 июля, в Украине семь областей не готовы к ослаблению карантина.
Вспышку бубонной чумы зафиксировали в двух азиатских странах
В период пандемии коронавируса мир всколыхнула новость об еще одной вспышке опасного заболевания. В двух странах выявили случаи бубонной чумы. На границе с Россией объявили тревогу.
Вслед за Монголией в Китае зафиксировали вспышку бубонной чумы. На севере Китая власти ввели режим повышенной эпидемиологической опасности из-за подозрения на бубонную чуму у одного из пациентов.
Весенний призыв в армию: Минобороны просят предоставить выпускникам отсрочку
Министерство образования и науки Украины обращается к Министерству обороны Украины с ходатайством о предоставлении отсрочки от весеннего призыва выпускникам учреждений общего среднего, профессионального, специального предвысшего и высшего образования 2020 года.
Пожары, наводнения в Украине и непогода в Одессе
В Луганской области вследствие ожогов, полученных в лесных пожарах в больнице скончался 58-летний мужчина. Число погибших возросло до 5 человек.
Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе.
По состоянию на утро, 8 июля, на территории западных областей Украины, на которые обрушился паводок, подтопленными остаются пять населенных пунктов, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Глава МВД Украины Арсен Аваков, сообщил, что на совещании в Луганской области президент Украины принял решение использовать авиацию для тушения пожаров.
На Луганщине по состоянию на 14.00 более 1,6 тыс. спасателей, военнослужащих и полицейских продолжают тушить лесной пожар на площади около 5 тыс. гектаров. Об этом сообщили в ГСЧС
В Одессе и области погода ухудшилась еще ночью, с 7 на 8 июля. Сильные порывы ветра валили деревья, повреждены заборы и автомобили, двое мужчин травмированы.
Переговоры по Донбассу
Стремление России заставить Украину вступить в прямой диалог с представителями ОРДЛО является темой острого противостояния на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Голосу Америки".
Земля-плоская! На сайте Зеленского появилась интересная петиция
На сайте Президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция под названием "Земля-плоская". Президента просят опровергнуть шаровидную теорию земли и внести соответствующие изменения в школьную программу.
Последствия заявлений Саакашвили: МИД Грузии вновь вызвал посла Украины
В Министерстве иностранных дел Грузии состоялась встреча с послом Украины в Грузии Игорем Долговым после заявлений главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеила Саакашвили. Об этом сообщает Первый канал Грузии.
Мендель отреагировала на слухи о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь Владимира Зеленского отреагировала на слухи о её беременности от президента Украины.
На Дальнем Востоке проходят массовые акции протеста
На Дальнем Востоке прошли многотысячные митинги под антипутинские лозунги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края РФ Сергея Фургала.
Появилось видео, как молния попала в 16-летнего футболиста
На днях 16-летний голкипер Антон Заборовский футбольного клуба "Знамя Труда" из Орехово-Зуева Московской области стал жертвой попадания молнии. Инцидент случился во время тренировки на футбольном поле. При том, что небо было чистым и большой грозы не предвиделось.
Усик и Ломаченко вошли в топ-5 боксеров мира
Лучшим боксером издание признало Сауля Альвареса.
Двукратный чемпион мира трагически погиб в 32 года
Трагически погиб чемпион мира в сноубодкроссе австралиец Алекс Пуллин.
Десна попала в еврокубки
Победа киевского Динамо в Кубке Украины позволила черниговской Десне говорить о досрочном завоевании путевки в еврокубки - впервые в своей истории.
Лига чемпионов: результаты жеребьевки
В пятницу, 10 июля, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов 2019/20.
В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки заключительных этапов Лиги Европы.
Умер легендарный защитник Лидса и сборной Англии Джек Чарльтон
10 июля в возрасте 85 лет ушел из жизни легендарный защитник Лидса и сборной Англии Джек Чарльтон.
Петр Ян победил бразильца Альдо и завоевал чемпионский титул.
На турнире UFC 251, который проходил в столице ОАЭ Абу-Даби под названием "Бойцовский остров", состоялся один из главных боев вечера Петр Ян (15-1) - Жозе Альдо (28-7).
Во втором бою главного карда турнира UFC 251 на «Бойцовском острове» в минимальном женском весе сошлись 28-летняя бразильянка Джессика Андраде и её ровесница из США Роуз Намаюнас.
Умер итальянский композитор Эннио Морриконе
Морриконе скончался в ночь на 6 июля в клинике в Риме из-за последствий падения.
Он находился в клинике после того, как сломал бедренную кость во время падения. На тот момент композитору и дирижеру было 91 год.
Эннио Морриконе был одним из самых известных композиторов современности. Большая часть его работ написана для кино и телевидения.
Тина Кароль получила престижную награду от президента Украины
7 июля, президент Владимир Зеленский вручил певице Тине Кароль орден княгини Ольги III степени, который был присвоен ей ко Дню конституции Украины 2020.
Отрезала палец: Джонни Депп поделился ужасами семейной жизни с Эмбер Херд
7 июня, Высокий суд Лондона начал рассматривать иск голливудского актера Джонни Джеппа к газете The Sun. В одной из статьей датированной апрелем 2018 года Деппа обвинили в избиении жены.
Все о королеве Елизавете
В четверг, 9 июля, Netflix продлил сериал Корона до шестого сезона. Именно он станет финальным, а вовсе не пятый сезон, как планировалось ранее, сообщает Deadline.
Пропавшую без вести звезду сериала "Хор" Наю Риверу признали мертвой (Фото, Видео)
Спустя два дня спасательно-поисковой операции актрису сериала "Хор" Наю Риверу признали мертвой.
Бруклин Бекхэм обручился с актрисой Николой Пельтц
Сын звездной четы Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин сделал предложение любимой девушке Николе Пельц.
Злата Огневич выпустила новый клип
Украинская певица Злата Огневич презентовала клип на песню "Богиня", премьера которой состоялась осенью 2019 года.