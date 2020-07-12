Главные события недели: коронавирус, чума, непогода в Украине, протесты в РФ и другое

1 В мире коронавирусной болезнью COVID-19 заразились почти 12,7 млн человек, выздоровели почти 7 млн, а умерло - более 560 тысяч. По состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 564 420. В свою очередь, выздоровели 6 980 671 человек. В Украине по состоянию на утро 12 июля диагностировали еще 678 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. По состоянию на 12 июля, в Украине семь областей не готовы к ослаблению карантина.

2 Вспышку бубонной чумы зафиксировали в двух азиатских странах В период пандемии коронавируса мир всколыхнула новость об еще одной вспышке опасного заболевания. В двух странах выявили случаи бубонной чумы. На границе с Россией объявили тревогу. Вслед за Монголией в Китае зафиксировали вспышку бубонной чумы. На севере Китая власти ввели режим повышенной эпидемиологической опасности из-за подозрения на бубонную чуму у одного из пациентов.

3 Весенний призыв в армию: Минобороны просят предоставить выпускникам отсрочку Министерство образования и науки Украины обращается к Министерству обороны Украины с ходатайством о предоставлении отсрочки от весеннего призыва выпускникам учреждений общего среднего, профессионального, специального предвысшего и высшего образования 2020 года.

5 Переговоры по Донбассу Стремление России заставить Украину вступить в прямой диалог с представителями ОРДЛО является темой острого противостояния на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Голосу Америки".

6 Земля-плоская! На сайте Зеленского появилась интересная петиция На сайте Президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция под названием "Земля-плоская". Президента просят опровергнуть шаровидную теорию земли и внести соответствующие изменения в школьную программу.

8 Мендель отреагировала на слухи о беременности от Зеленского Пресс-секретарь Владимира Зеленского отреагировала на слухи о её беременности от президента Украины.

9 На Дальнем Востоке проходят массовые акции протеста На Дальнем Востоке прошли многотысячные митинги под антипутинские лозунги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края РФ Сергея Фургала.

10 Появилось видео, как молния попала в 16-летнего футболиста На днях 16-летний голкипер Антон Заборовский футбольного клуба "Знамя Труда" из Орехово-Зуева Московской области стал жертвой попадания молнии. Инцидент случился во время тренировки на футбольном поле. При том, что небо было чистым и большой грозы не предвиделось.

11 Усик и Ломаченко вошли в топ-5 боксеров мира Лучшим боксером издание признало Сауля Альвареса.

12 Двукратный чемпион мира трагически погиб в 32 года Трагически погиб чемпион мира в сноубодкроссе австралиец Алекс Пуллин.

13 Десна попала в еврокубки Победа киевского Динамо в Кубке Украины позволила черниговской Десне говорить о досрочном завоевании путевки в еврокубки - впервые в своей истории.

15 Умер легендарный защитник Лидса и сборной Англии Джек Чарльтон 10 июля в возрасте 85 лет ушел из жизни легендарный защитник Лидса и сборной Англии Джек Чарльтон.

16 Петр Ян победил бразильца Альдо и завоевал чемпионский титул. На турнире UFC 251, который проходил в столице ОАЭ Абу-Даби под названием "Бойцовский остров", состоялся один из главных боев вечера Петр Ян (15-1) - Жозе Альдо (28-7). Во втором бою главного карда турнира UFC 251 на «Бойцовском острове» в минимальном женском весе сошлись 28-летняя бразильянка Джессика Андраде и её ровесница из США Роуз Намаюнас.

17 Умер итальянский композитор Эннио Морриконе Морриконе скончался в ночь на 6 июля в клинике в Риме из-за последствий падения. Он находился в клинике после того, как сломал бедренную кость во время падения. На тот момент композитору и дирижеру было 91 год. Эннио Морриконе был одним из самых известных композиторов современности. Большая часть его работ написана для кино и телевидения.

18 Тина Кароль получила престижную награду от президента Украины 7 июля, президент Владимир Зеленский вручил певице Тине Кароль орден княгини Ольги III степени, который был присвоен ей ко Дню конституции Украины 2020.

20 Все о королеве Елизавете В четверг, 9 июля, Netflix продлил сериал Корона до шестого сезона. Именно он станет финальным, а вовсе не пятый сезон, как планировалось ранее, сообщает Deadline.

21 Пропавшую без вести звезду сериала "Хор" Наю Риверу признали мертвой (Фото, Видео) Спустя два дня спасательно-поисковой операции актрису сериала "Хор" Наю Риверу признали мертвой.

22 Бруклин Бекхэм обручился с актрисой Николой Пельтц Сын звездной четы Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин сделал предложение любимой девушке Николе Пельц.