Прорыв в исследованиях: собаки могут распознавать коронавирус

Ученые, проводящие исследования в Хельсинках, доказали, что собаки, быстрее лабораторных анализов могут распознавать COVID-19. Об этом сообщили в Yle.

Специалистами из Университета Хельсинки было проведено исследование, во время которого собака, нюхая образцы мочи пациентов, быстрее распознавала COVID-19, чем появлялись лабораторные результаты.

На данный момент тест на антитела проводят при помощи анализа крови или мазка со слизистой оболочки носовой полости.

Также было отмечено что само исследование вызвало огромный международный интерес, так как собаки, которых обучили распознаванию заражения COVID-19, могли бы существенно помочь в борьбе за снижение распространения пандемии.

А именно, их могли бы активно использовать а аэропортах и на таможенных пунктах контроля.

Ранее сообщалось, что на планете продолжает распространяться коронавирус, так по состоянию на понедельник, 20 июля, во всем мире коронавирусную болезнь диагностировали у 14 457 916 человек.

Напомним, сегодня фиксируется небольшой спад заболеваемости - за сутки выявили 651 случай коронавирусной инфекции. Лидером по заболеваемости является Львовская область, там за минувшие сутки подтвердили 115 случаев.

Кроме того, по данным Минздрава по состоянию на понедельник к ослаблению карантина не готовы восемь регионов. В ведомстве в очередной раз призывают украинцев соблюдать все меры карантина.